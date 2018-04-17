Американская криптовалютная биржа Kraken прекратит свои торговые операции на территории Японии, сославшись на рост расходов на ведение бизнеса.
По данным Bloomberg, криптобиржа планирует покинуть Японию к концу июня, но при этом Kraken не исключает своего возвращения в страну в будущем.
"Приостановка услуг для жителей Японии позволит нам лучше сосредоточиться на наших ресурсах для улучшения в других географических областях", — отмечается в заявлении криптобиржи.
Этот шаг повлияет только на жителей Японии, а не на японских граждан или предприятия, базирующихся за пределами страны.
Напомним, что в конце марта биржа Kraken прекратила принимать американские доллары, евро и британские фунты через систему межбанковских переводов SWIFT. Ограничения коснулись и приема депозитов в японской йене из-за закрытия счетов в японском банке SMBC.
На решение руководства платформы о выходе из Японии могло повлиять давление со стороны властей на участников криптовалютного рынка, которое последовало за хакерским взломом японской криптобиржи Coincheck.
Японский регулятор предпринимал ряд жестких мер в отношении различных криптобирж, а также выносил неоднократно предупреждения, согласно которым криптоплощадки должны усилить меры кибербезопасности и укрепить системы внутреннего управления. Агентство по финансовым услугам стало проводить проверки криптобирж.
Работу в Японии биржа Kraken начала в октябре 2014 года. В настоящее время, по данным Coinmarketcap, Kraken занимает 11-е место в списке бирж по объемам торгов с оборотом $189 млн за последние 24 часа.
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