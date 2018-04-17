Американская криптовалютная биржа Kraken покидает Японию

Американская криптовалютная биржа Kraken прекратит свои торговые операции на территории Японии, сославшись на рост расходов на ведение бизнеса.

cryptonet.biz

По данным Bloomberg, криптобиржа планирует покинуть Японию к концу июня, но при этом Kraken не исключает своего возвращения в страну в будущем.

"Приостановка услуг для жителей Японии позволит нам лучше сосредоточиться на наших ресурсах для улучшения в других географических областях", — отмечается в заявлении криптобиржи.

Этот шаг повлияет только на жителей Японии, а не на японских граждан или предприятия, базирующихся за пределами страны.

Напомним, что в конце марта биржа Kraken прекратила принимать американские доллары, евро и британские фунты через систему межбанковских переводов SWIFT. Ограничения коснулись и приема депозитов в японской йене из-за закрытия счетов в японском банке SMBC.

На решение руководства платформы о выходе из Японии могло повлиять давление со стороны властей на участников криптовалютного рынка, которое последовало за хакерским взломом японской криптобиржи Coincheck.

Японский регулятор предпринимал ряд жестких мер в отношении различных криптобирж, а также выносил неоднократно предупреждения, согласно которым криптоплощадки должны усилить меры кибербезопасности и укрепить системы внутреннего управления. Агентство по финансовым услугам стало проводить проверки криптобирж.

Работу в Японии биржа Kraken начала в октябре 2014 года. В настоящее время, по данным Coinmarketcap, Kraken занимает 11-е место в списке бирж по объемам торгов с оборотом $189 млн за последние 24 часа.