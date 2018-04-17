Американская компания CME Group (крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов) впервые отчиталась по bitcoin-фьючерсам.
Соответствующий документ под названием COT (Commitments of Traders) был опубликован Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Отчет включает в себя информацию по 20 участникам торгов. Согласно данным биржи, крупные спекулянты (non-commercial) приобрели 1077 bitcoin-фьючерсов и продали 1315. Разница между проданными контрактами (шорты) и купленными (лонги) составила 22%.
Все это говорит о "медвежьем" настрое рынка (рынок настроен на снижение — "Правда. Ру"). На бирже Cboe показатель составляет 46%, указывает издание FXteam. Так называемые хеджеры (commercial) — участники рынка, открывающие позиции против крупных спекулянтов — в торгах на CME Group и Cboe не участвуют.
Еще одна группа — мелкие спекулянты (nonreportable positions) — приобрели 599 контрактов и продали 361. Количество лонгов (длинных или купленных контрактов), таким образом, превышает число шортов (краткосрочных спекулятивных или проданных контрактов) на 66%.
Мелкие трейдеры настроены больше на рост bitcoin. Запись CME Group представила отчет по bitcoin-фьючерсам впервые появилась BloomChain CME Group начала торговлю фьючерсами на bitcoin 17 декабря прошлого года. Произошло это через неделю после дебюта bitcoin-фьючерсов на бирже Cboe.
Публикация отчетов и анализа движения активов говорит о серьезности намерений CME Group по развитию рынка биткоин-фьючерсов. Как ранее писала Правда. ру еще несколько крупных мировых бирж приступили или рассматривают возможность открытия торгов производными финансовыми инструментами на биткоин и иные криптовалюты.
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