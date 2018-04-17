$3,5 млн в биткоинах "увели" с индийской криптобиржи Coinsecure

Руководство индийской криптобиржи Coinsecure обвиняет директора по безопасности Амитабх Саксена в причастности к краже 438 BTC, что составляет $3,5 млн.

Криптобиржа на своем сайте опубликовала несколько заявлений, где подробно описывает случившиеся.

"Наша система никогда не подвергалась хакерским атакам, ее никто не взламывал. Текущая проблема связана с потерей средств во время извлечения BTG (Bitcoin Gold) для дальнейшего их распределения среди наших клиентов", - говорится в сообщении.

Извлечением BTG занимался руководитель отдела безопасности Амитабх Саксена, который заявил, что средства были потеряны в процессе извлечения приватных ключей.

Однако, генеральный директор компании Мохит Калра отметил, что только он и Амитабх Саксена имели доступ к приватным ключам от кошелька биржи.

Во время внутреннего расследования Саксена утверждал, что ключи были утеряны при работе с криптовалютой Bitcoin Gold. Биржа собиралась распределить хардфорк биткоина среди своих пользователей.

Во втором заявлении, которое глава Coinsecure Мохит Калра направил в полицию Нью-Дели, говорится, что, по словам Саксены, 438,318 BTC "были украдены с биткоин-кошелька компании в процессе некой атаки".

Руководство биржи считает, что история с "некой атакой" выдумана, чтобы отвести от себя подозрения, в то время как Саксена сам мог быть задействован в инциденте.

Поэтому компания обратилась в полицию Нью-Дели и попросила конфисковать паспорт Саксены, чтобы последний не смог покинуть страну.

Как сообщает Bloomberg, криптобиржа намерена компенсировать клиентам потери. Однако процесс возврата может затянуться, так как в Индии операции с криптовалютами недавно оказались вне закона. В частности, официальные финансовые учреждения больше не имеют права совершать операции с криптовалютами и оказывать сопутствующие услуги населению.