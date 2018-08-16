Американская криптовалютная биржа Coinbase приобрела разработчика децентрализованных решений в области цифровой идентификации Distributed Systems, базирующегося в Сан-Франциско. Сумма сделки остается неизвестной.
Из подробностей: команда Distributed Systems в полном составе (5 человек) перейдет в Coinbase. В блоге Бреннен Бирн (Brennan Byrne), менеджер проекта Identity at Coinbase, сказал, что распределенные системы помогут бирже работать над новыми способами проверки и идентификации личности в рамках своих планов по созданию открытой финансовой системы.
Сообщение в блоге гласит: "Технология блокчейн, которую используют криптовалюты, предлагает новый способ позволить нам всем быть "проверенными "везде, где мы идем в Интернет, чувствуя себя более уверенно в наших взаимодействиях с другими и открывая двери для опыта, требующего доверия".
"Distributed Systems — это невероятно продуманная команда, которая работает над децентрализованными решениями идентификации". Из других новостей площадки: предоставление клиентам Coinbase Consumer с 16 августа возможности покупать, продавать, хранить и использовать Ethereum Classic (ETC) на Coinbase. com и через мобильное приложение.
Монета будет доступна для клиентов в каждой стране, где доступен Coinbase Consumer. Напомним, криптобиржа сообщила о финальном тестировании поддержки ETC в начале августа.
Ранее Coinbase увеличила торговый лимит, а также вдвое снизила комиссии за управление индексным фондом. Согласно TechCrunch, Distributed Systems была основана в 2015 году с акцентом на разработке стандарта идентификации для dApps, называемого Clear Protocol. В прошлом году, как сообщается, стартап подлучил 1,7 млн долларов от венчурного фонда Floodgate.
Coinbase и ранее приобретала компании для расширения своих услуг. В июне биржа приобрела дилера ценных бумаг Keystone Capital Corp. в дополнение к Venovate Marketplace, Inc. и Digital Wealth LLC, чтобы стать полностью регулируемым брокерским дилером в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Приобретение может помочь Coinbase расширить свои предложения и впоследствии расшириться до несвязанных с криптой финансовых продуктов.
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