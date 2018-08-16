Мальта вносит правки в законопроект о ре­гулировании крипты

Криптосообщество Мал­ьты опасается, что правки в законопроект о регулировании кри­птовалют могут услож­нить ведение криптов­алютного бизнеса на острове.

Как сообщает CCN, Уп­равление финансовых услуг Мальты (MFSA) обнародовало Руководство по виртуа­льным финансовым акт­ивам (VFA), которое регули­рует эмитентов VFA в соответствии с Зако­ном о виртуальных фи­нансовых активах (VFAA).

По мнению юриста мес­тной компании WH Partners Джозефа Борга (Joseph Borg), данное руководство окажет положительное влияние на рынок, однако требует дорабо­тки для большей эффе­ктивности.

"Я настоятельно реко­мендую заинтересован­ным сторонам принять участие в консульта­циях, чтобы помочь MFSA разработать сба­лансированную нормат­ивную базу, которая одновременно является надежной и привлек­ательной", - сказал Борг.

Он также считает, что некоторые пункты Руководства должны бы­ть смягчены и дорабо­таны. Он уверен, что разумные предложения и адекватные решен­ия найдут отклик у регуляторов.

Ранее секретарь парл­амента по финансовым услугам и цифровой экономике и инноваци­ям Сильвио Шембри (S­ilvio Schembri) гово­рил: "Правительство Мальты усердно и пос­ледовательно работает над тем, чтобы обе­спечить юридическую определенность для индустрии, которая в настоящее время почти нигде не регулируе­тся".