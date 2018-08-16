Криптосообщество Мальты опасается, что правки в законопроект о регулировании криптовалют могут усложнить ведение криптовалютного бизнеса на острове.
Как сообщает CCN, Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) обнародовало Руководство по виртуальным финансовым активам (VFA), которое регулирует эмитентов VFA в соответствии с Законом о виртуальных финансовых активах (VFAA).
По мнению юриста местной компании WH Partners Джозефа Борга (Joseph Borg), данное руководство окажет положительное влияние на рынок, однако требует доработки для большей эффективности.
"Я настоятельно рекомендую заинтересованным сторонам принять участие в консультациях, чтобы помочь MFSA разработать сбалансированную нормативную базу, которая одновременно является надежной и привлекательной", - сказал Борг.
Он также считает, что некоторые пункты Руководства должны быть смягчены и доработаны. Он уверен, что разумные предложения и адекватные решения найдут отклик у регуляторов.
Ранее секретарь парламента по финансовым услугам и цифровой экономике и инновациям Сильвио Шембри (Silvio Schembri) говорил: "Правительство Мальты усердно и последовательно работает над тем, чтобы обеспечить юридическую определенность для индустрии, которая в настоящее время почти нигде не регулируется".
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