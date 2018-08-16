Профессиональный инвестор на Фондовой бирже Таиланда (SET), персонал в трех тайских банках, а также тайский актер и его семья подозреваются в афере с криптовалютой на сумму около 24 млн долларов США (797 млн бат) с участием иностранцев.
Как сообщает газета Bangkok Post, банки Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank совершали транзакции с частью мошеннических денег, не уведомляя регуляторов о денежных переводах, нарушая тем самым законодательство.
По закону и правилах банковской деятельности, банки должны информировать о денежных переводах в размере 2 миллиона бат и выше (более $60 тыс.) Управление по борьбе с отмыванием денег.
Мошенничество выяснилось после того, как гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима и его бизнес-партнер г-жа Чонник Каеосали в январе обратились с заявлением в полицию, где утверждали, что переводили биткоины тайцам для инвестирования в другие компании. Они считали, что покупают акции в трех компаниях и инвестируют в казино с использованием криптовалюты для игроков казино Dragon Coin, но никогда не видели прибыли.
В рамках полицейского расследования выяснилось, что часть денег была подключена к банковским счетам различных деловых людей и, по крайней мере, одной тайской знаменитости - актера Чираписита Чаравичита. Последний был арестован полицией в рамках расследования. Кроме этого, семья актера (братья и сестры) подозревается в причастности к мошенничеству и отмывании денег. Полиция расширяет круг подозреваемых, в которые теперь попали и родители знаменитости.
27-летний актер обвиняет своего брата, что тот использовал его учетную запись без его согласия.
Со слов источника издания, инвестор с фондовой биржи, которого подозревают в соучастии, пытается договориться с жертвами, утверждающих, что он действовал нечестно и украл деньги.
Он надеется купить акции в обмен на снятие претензий и говорит о том, что он "невиновен и имеет все документальные доказательства". На своей странице в социальных сетях он написал: "Я готов ответить на все вопросы".
По заявлению жертв, биткоины хранились в электронных кошельках, но подозреваемые тайно продавали их, получая за них деньги. В конце концов деньги были сняты и подключены к банковским счетам подозреваемых.
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