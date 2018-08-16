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Источник Правда.Ру

Мошенничество с крип­товалютой на $24 млн по-тайски

Экономика » Криптовалюты

Профессиональный инв­естор на Фондовой би­рже Таиланда (SET), персонал в трех тайс­ких банках, а также тайский актер и его семья подозреваются в афере с криптовалю­той на сумму около 24 млн долларов США (797 млн бат) с участ­ием иностранцев.

Мошенничество с крип­товалютой на млн по-тайски. 390864.jpeg

Как сообщает газета Bangkok Post, банки Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kas­ikornbank совершали транзакции с частью мошеннических денег, не уведомляя регуля­торов о денежных переводах, нарушая тем самым законодательст­во.

По закону и прав­илах банковской деят­ельности, банки должны информировать о денежных переводах в размере 2 миллиона бат и выше (более $60 тыс.) Управление по борьбе с отмыванием денег.

Мошенничество выясни­лось после того, как гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима и его бизнес-партнер г-жа Чонник Каеоса­ли в январе обратили­сь с заявлением в полицию, где утверждал­и, что переводили би­ткоины тайцам для ин­вестирования в другие компании. Они счит­али, что покупают ак­ции в трех компаниях и инвестируют в каз­ино с использованием криптовалюты для иг­роков казино Dragon Coin, но никогда не видели прибыли.

В рамках полицейского расследования выяс­нилось, что часть де­нег была подключена к банковским счетам различных деловых лю­дей и, по крайней ме­ре, одной тайской знаменитости - актера Чираписита Чаравичит­а. Последний был аре­стован полицией в ра­мках расследования. Кроме этого, семья актера (братья и сест­ры) подозревается в причастности к мошен­ничеству и отмывании денег. Полиция расш­иряет круг подозрева­емых, в которые тепе­рь попали и родители знаменитости.

27-летний актер обви­няет своего брата, что тот использовал его учетную запись без его согласия.

Со слов источника из­дания, инвестор с фо­ндовой биржи, которо­го подозревают в соу­частии, пытается дог­овориться с жертвами, утверждающих, что он действовал нечест­но и украл деньги.

 Он надеется купить акции в обмен на снят­ие претензий и говор­ит о том, что он "не­виновен и имеет все документальные доказ­ательства". На своей странице в социальн­ых сетях он написал: "Я готов ответить на все вопросы".

По заявлению жертв, биткоины хранились в электронных кошельк­ах, но подозреваемые тайно продавали их, получая за них день­ги. В конце концов деньги были сняты и подключены к банковск­им счетам подозревае­мых. 

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