В Китае на ЧМ-2018 нелегально принимали ставки в крипте

Китайская полиция южной провинции Гуандун "накрыла" нелегальную организацию, принимавшую криптовалютные ставки на Чемпионат мира по футболу.

Как сообщает издание South China Morning Post, платформа для азартных игр работала в даркнете, так называемой темной стороне сети, которая не индексируется традиционными поисковыми системами. Ставки были установлены на сумму около $1,5 млрд. (более 10 млрд. юаней) в bitcoin, ethereum, и litecoin.

По сообщению полиции, задержано 6 крупных подозреваемых синдиката, заморожено около 5 млн юаней на банковских счетах и ​​изъяли более 10 млн юаней в криптовалютах.

Как отмечает издание, с момента начала чемпионата мира, китайские власти уже ни раз прикрывали деятельность ряда компаний, организовавших азартные игры. На прошлой неделе полиция в Пекине арестовала более 40 подозреваемых, связанных с онлайн-азартной игрой со ставками в размере 320 млн юаней.

В отдельном заявлении полиции провинции Гуандун заявила, что арестовала в общей сложности 540 подозреваемых из более чем 20 игровых азартных "точек" и заморозила 260 млн юаней, связанных с преступной деятельностью в рамках специальной кампании по борьбе с азартными играми во время проведения Кубка мира по футболу.

Но крипто-кейс "является самым представительным из нового типа онлайн-азартных игр в футбол до сих пор", - сообщалось в заявлении полиции.