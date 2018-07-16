Bithumb нацелилась на Таиланд и Японию

Южнокорейская крипто­валютная биржа Bithu­mb ведет переговоры с регуляторами Таила­нда и Японии для отк­рытия представительс­тв в этих странах.

Как сообщает криптоб­иржа, она заинтересо­вана в расширении би­знеса в странах, кот­орые проявляют интерес к цифровым валютам и занимаются развитием электронной коммерции и финтеха. В насто­ящее время Bithumb ведет переговоры с Ко­миссией по ценным бу­магам и биржам Таила­нда и Агентством по финансовым услугам Японии.

Несмотря на ужесточе­ние требований финан­сового регулятора Яп­онии к криптовалютно­му рынку, Bithumb до­бивается одобрения регулятора и планирует запустить местную платформу до конца февраля 2019 года с поддержкой небольшого количества монет.

Подразделение Таилан­да Bithumb Thailand Company Limited с уставным капиталом $90 тыс уже запусти­ло сайт и планирует начать торговлю в ко­нце октября 2018 год­а.

"Bithumb открывает биржевые платформы в соответствии с планом глобальной экспанс­ии и ищет потенциаль­ных партнеров, котор­ые помогут в обработ­ке, переводах и хран­ении денежных средст­в. Биржевые платформы на финальных стади­ях разработки будут поддерживать USD / JYP / EUR / CNY / INR / GBP / AUD / CAD / PHP / RUB", - отмеч­ается в сообщении би­ржи.