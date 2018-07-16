Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb ведет переговоры с регуляторами Таиланда и Японии для открытия представительств в этих странах.
Как сообщает криптобиржа, она заинтересована в расширении бизнеса в странах, которые проявляют интерес к цифровым валютам и занимаются развитием электронной коммерции и финтеха. В настоящее время Bithumb ведет переговоры с Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда и Агентством по финансовым услугам Японии.
Несмотря на ужесточение требований финансового регулятора Японии к криптовалютному рынку, Bithumb добивается одобрения регулятора и планирует запустить местную платформу до конца февраля 2019 года с поддержкой небольшого количества монет.
Подразделение Таиланда Bithumb Thailand Company Limited с уставным капиталом $90 тыс уже запустило сайт и планирует начать торговлю в конце октября 2018 года.
"Bithumb открывает биржевые платформы в соответствии с планом глобальной экспансии и ищет потенциальных партнеров, которые помогут в обработке, переводах и хранении денежных средств. Биржевые платформы на финальных стадиях разработки будут поддерживать USD / JYP / EUR / CNY / INR / GBP / AUD / CAD / PHP / RUB", - отмечается в сообщении биржи.
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