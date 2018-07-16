Poloniex запустила приложение для гаджетов

Американская криптовалютная биржа Poloniex запустила торговое приложение для мобильных устройств. Это первое официальное мобильное приложение от Poloniex, доступное как для Android, так и для iOS.

Poloniex принадлежит Circle - финансовой компании, поддерживаемой банком Goldman Sachs. Как гласит объявление, опубликованное в блоге Circle, это приложение будет единственным официальным приложением Poloniex как в магазине Android Play, так и в iOS App Store.

Компания заявила, что хочет дистанцировать официальное приложение от других решений, выпущенных ранее сторонними разработчиками.

Ряд из них получили определенную поддержку пользователей из-за имеющихся в них особенностей, необходимых для трейдеров. Poloniex заявляет, что через свое приложение хочет улучшить опыт взаимодействия пользователей с разными платформами.

Клиенты могут получить доступ к ряду функций торговых приложений, таких как обновления тикеров в режиме реального времени на всех рынках, графики в разных временных интервалах, возможность управления конкретными монетами и возможность создавать оповещения об изменениях цен.

В дополнение к этому, торговля уже доступна в версии приложения для iOS - Poloniex отмечает, что создала для трейдеров возможность использовать Poloniex из любого места. Пользователям приложения необходимо сгенерировать ключ API для торговли на своих мобильных устройствах.

Инструкции по настройке есть в приложении. Выпуск официального мобильного приложения является важной вехой для бостонской биржи, ставшим одним из последних важных нововведений за год.

Свежеприобретенные связи с банковским гигантом после покупки Circle площадки в начале 2018 года за $400 миллионов – одно из самых заметных событий, произошедших с биржей в последнее время.

В конце 2017 года площадка объявила, что ее команда провела модернизацию системы идентификации и верификации пользователей, в результате которой так называемые учётные записи старого формата (не прошедшие верификацию) должны быть верифицированы через внутренний портал, или они будут значительно ограничены в возможностях, а позже полностью отключены от торговли.

В итоге в мае 2018 года Poloniex начала замораживать счета неверифицированных пользователей. Вероятнее всего, Poloniex и дальше будет вносить изменения в свою работу, и мобильное приложение – лишь первый шаг.

Пользователям уже обещали улучшить процесс верификации мобильных устройств. Однако остается неясным, станут ли изменения в работе биржи позитивными для всех пользователей сервиса.