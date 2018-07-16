Австралийская консалтинговая фирма Decentralized Capital, специализирующаяся на услугах по управлению активами, объявила о партнерстве с Custodian Vaults, предоставляющей услуги по хранению золота, денег и ценных бумаг в сейфе для создания хранилища криптовалют.
Партнеры заявляют, что это первое застрахованное криптовалютное хранилище в Австралии. По словам Стивена Мосса (Stephen Moss), главы Decentralized Capital, совместный проект — это эффективное и надежное решение для криптовалютной отрасли, которое даст реальную безопасность на рынках Австралии.
"Даже если некоторые воспринимают биткоин как пузырь, преимущества блокчейна, технологии в его основе, не вызывают сомнений", — считает он.
Мосс сообщил, что новое хранилище предоставит клиентам прямой доступ к их активам, а также комбинированное физическое наблюдение, биометрическую идентификацию, системы видеонаблюдения, системы сигнализации и пожарной сигнализации.
Кроме того, в хранилище "также есть частная комната Wi-Fi, позволяющая осуществлять покупку и продажу криптовалюты".
Ожидается, что услуги хранилища будут преимущественно нацелены на институциональных инвесторов, а также криптовалютные площадки и эмитентов первоначально предложений монет.
Джени Симпсон (Janie Simpson), глава Pallion — компании, занимающейся драгоценными металлами, которая владеет Custodian Vaults, объяснила её решение войти в отрасль хранения криптовалюты как вызванное растущим спросом клиентов.
"Хотя традиционно мы предлагаем услуги безопасного хранилища для клиентов, хранящих драгоценные металлы и другие активы, мы отметили серьезную заинтересованность клиентов, которые ищут решения для хранения криптовалюты", — сказала г-жа Симпсон.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.
Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.
В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.
Собирается ли Трамп предложить России Украину в обмен на Сирию? Готов ли он вопреки противодействию американской политической элиты к действительно серьезным переговорам? А самое главное — смогут ли мировые державы договориться, или мир снова будет на грани глобальной войны и нового мирового устройства? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.