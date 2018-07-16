Первое застрахованное хранилище крипты создадут в Астралии

Австралийская консалтинговая фирма Decentralized Capital, специализирующаяся на услугах по управлению активами, объявила о партнерстве с Custodian Vaults, предоставляющей услуги по хранению золота, денег и ценных бумаг в сейфе для создания хранилища криптовалют.

Партнеры заявляют, что это первое застрахованное криптовалютное хранилище в Австралии. По словам Стивена Мосса (Stephen Moss), главы Decentralized Capital, совместный проект — это эффективное и надежное решение для криптовалютной отрасли, которое даст реальную безопасность на рынках Австралии.

"Даже если некоторые воспринимают биткоин как пузырь, преимущества блокчейна, технологии в его основе, не вызывают сомнений", — считает он.

Мосс сообщил, что новое хранилище предоставит клиентам прямой доступ к их активам, а также комбинированное физическое наблюдение, биометрическую идентификацию, системы видеонаблюдения, системы сигнализации и пожарной сигнализации.

Кроме того, в хранилище "также есть частная комната Wi-Fi, позволяющая осуществлять покупку и продажу криптовалюты".

Ожидается, что услуги хранилища будут преимущественно нацелены на институциональных инвесторов, а также криптовалютные площадки и эмитентов первоначально предложений монет.

Джени Симпсон (Janie Simpson), глава Pallion — компании, занимающейся драгоценными металлами, которая владеет Custodian Vaults, объяснила её решение войти в отрасль хранения криптовалюты как вызванное растущим спросом клиентов.

"Хотя традиционно мы предлагаем услуги безопасного хранилища для клиентов, хранящих драгоценные металлы и другие активы, мы отметили серьезную заинтересованность клиентов, которые ищут решения для хранения криптовалюты", — сказала г-жа Симпсон.