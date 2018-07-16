ICO экс-гангстера из Макао собрало $750 млн за 5 минут

Zhonggongxin Cosmos — компания из Макао, которая занимается онлайн-играми в покер и шахматы, совместно с бывшим членом Триады из Макао Ван "Сломанный зуб" Куок-кой провела первоначальное размещение монет HB для игровой индустрии.

На сегодня продано 450 млн токенов HB на сумму $750 млн из выпущенных 500 монет. Примечательно, что размещение прошло всего за 5 минут, как пишет South China Morning Post. Всего объявлено о перспективах выпуска 1 млрд токенов HB.

Криптовалюта HB вызывает у участников рынка много сомнений — разработчики не предоставили исходный код токенов и подробной информации о технологии. На данный момент монета HB торгуется на бирже Allin (a.top), открытой в апреле этого года гонконгской компанией All In Group Limited.

"Без деталей о технологиях токена HB люди не смогут даже узнать сколько монеты было выпущено", — говорит Ли Ёнгфенг, основатель социальной сети для энтузиастов криптовалют Shubei.

Перед размещением Ван провел три роуд-шоу по пресейлу токенов в Камбодже, Тайланде и на Филиппинах, участниками которого стали высокопоставленные правительственные чиновники, военные, знаменитости и бизнесмены из материкового Китая и Гонконга.

Последний раунд ICO состоится в эту среду в Малайзии. В октябре Zhonggongxin Cosmos планирует провести покерный турнир длиной в год, призовой фонд состязания составит 10 млн юаней (около $1,5 млн).

Выплаты победителям будут произведены как в фиатной валюте, так и в токенах HB. В Китае есть ограничения по работе с криптовалютами и выпуску ICO, но нет запрета использовать криптовалюту в качестве приза.

Ван Куок-кой известен тем, что за совершенные им преступления провел 14 лет в тюрьме строгого режима и вышел на свободу в декабре 2012 года. После выхода на свободу он заявил, что возвращаться на преступный путь и "влиять на стабильность Макао" он не собирается.

Он открыл инвестиционная компания Вана World Hung Mun Investment, которая заключила партнерскую сделку с пекинской фирмой Zhonggongxin Cosmos Internet Technology Limited (по слухам владелец — правительство страны). Среди прочего в сферу деятельности компании входят управление активами и строительные проекты в России.