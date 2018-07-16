Блокчейн-стартапы и другие события крипторынка за неделю

— Чешский инвестбанк Benson Oak объявил о создании фонда на $100 млн для израильского рынка. Особое внимание фонд будет уделять финансированию блокчейн-стартапов.

Согласно сообщению израильского СМИ Calcalistech, новое инвестиционное подразделение Benson Oak Ventures уже обеспечило $25 млн. Новый венчурный капитал будет поступать от частных инвесторов и семейных инвестиционных фирм, а не от институциональных инвесторов.

Benson Oak заявляет о планах по первичному финансированию стартапов, ориентированных на потребителей. Кроме того, в ближайшие дни фирма пообещала опубликовать название двух своих портфельных компаний.

— Компания Serenity сообщила о начале тестирования бета-версии эскроу на блокчейне для финансовых рынков. Это система способна хранить средства инвесторов с помощью смарт-контракта и беречь их от разного рода мошенничеств и рисков, связанных с нецелевым использованием средств и неблагонадежностью посредников, оказывающих услуги торговли на финансовых рынках.

Релиз эскроу Serenity состоялся 11 июля 2018 года. Бета-версия эскроу содержит следующий функционал: в рамках эскроу опубликован смарт-контракт, на котором хранятся средства клиентов. С кодом смарт-контракта можно ознакомиться на GitHub.

В первое время клиенты смогут осуществлять пополнение только в эфире. Сразу после запуска бета-версии ее начнет использовать брокер Grand Capital. Компания первой поддержала проект и активно участвует в его продвижении.

— Лондонская фондовая биржа (LSEG) и Управление финансового надзора (FCA) работают с DLT-стартапом Nivaura и 20|30 — британской компанией, создающей блокчейн-платформу для выпуска акций компаний. Это — один из наиболее интересных проектов в четвертой когорте регуляторной "песочницы" FCA, около 40% компаний которой используют технологию распределенного реестра.

Сотрудничество нацелено на институциональных, а также на аккредитованных инвесторов. В рамках партнерства будет использоваться LSEG Turquoise — гибридная обменная платформа для европейских акций, которая позволяет торговать как на традиционных биржах, так и за их пределами.

— Предприниматель Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) заявил, что "проблема proof-of-stake решена". Генеральный директор компании IOHK пытался таким образом сообщить о новом исследовательском отчете, который подтвердил, что его компания привнесла новшество в индустрию. В работе проведено исследование, как блокчейны приходят к консенсусу — в частности в рамках проекта алгоритма proof-of-stake под названием Ouroboros, и может ли модель в достаточной степени обезопасить средства инвесторов.

— Биткоину через полгода исполняется 10 лет. По мнению журналиста Bloomberg Ноя Смита (Noah Smith), у основной криптовалюты есть три возможных сценария развития. Первый: биткоин вытеснит все фиатные валюты мира. В этом случае он по умолчанию станет основным платежным средством для всех видов транзакций, в том числе платежей по кредитам и импортных пошлин.

Известные предприниматели из отрасли финтеха, такие как Джек Дорси (Twitter и Square) и Стив Возняк (сооснователь Apple) считают, что в ближайшие десять лет биткоин станет единой мировой валютой: биткоин станет новым золотом. В этом случае он не заменит фиатные валюты, за исключением слабых экономик.

Вместо этого он становится ценным товаром, который инвесторы могут использовать в качестве подстраховки от падений фондового рынка. — IT-гигант Fujitsu разработал консультационный блокчейн-сервис, который поможет создать "готовый к использованию" минимальный жизнеспособный продукт всего за пять дней.

Согласно The Register, цены на услугу начинаются от 9 900 евро и будут включать полный пакет информации для запуска сервиса, начиная с базовых вводных уроков по технологии блокчейна и заканчивая оценками предлагаемых вариантов использования и построением прототипа на пятый день.

После этого клиенты должны решить — платить ли дополнительные деньги за дальнейшую разработку с помощью Fujitsu или самостоятельно работать над прототипом. Крис Пиллинг (Chris Pilling), ведущий архитектор Blockchain Innovation Centre Fujitsu, который был открыт еще в марте, объяснил:"Было бы здорово сказать, что да, мы создали "доказательство бизнеса", и клиенты хотят привлечь нашу международную блокчейн-команду для разработки… но мы даем клиенту возможность забрать прототип и самому работать над ним".

— Децентрализованная биржа Bancor возобновила операции после взлома на $23 миллиона долларов. Биржа, которая потеряла собственные токены BNT, ETH и Pundi X во время взлома, столкнулась с критикой сообщества. Представители индустрии отмечали, что заявления биржи о ее децентрализации были голословными.

В обновлении, опубликованном в социальных сетях, Bancor пообещала предоставить больше информации о событиях и прояснить, как были украдены токены: "Кошельки клиентов не пострадали. ETH были украдены из резерва BNT.

Остальные украденные токены были взяты из смарт-контрактов, к которым скомпрометированный кошелек имел доступ в сети. Никакие кошельки клиентов не были скомпрометированы". После того, как мошенники попытались обменять BNT на биткоины через сервис мгновенной конвертации Changelly, компании начали сотрудничать, чтобы заморозить смарт-контракт, содержащий украденные токены.

— Александра Винника, причастного к работе биржи BTC-e, по заявлению Тимофея Мусатова адвоката обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег по решению греческого суда решено в ускоренном режиме экстрадировать во Францию.

"Мы — люди особенного сорта, на нас не распространяются демократические права и свободы, декларированные нашими соседями — как следствие очень быстрое решение суда о перемещении Винника во Францию. Это решение становится в ряд с уже существующим решением о выдаче Винника в США, в Россию.

Это решение имеет полную привилегию, так как эта выдача по европейскую ордеру. Поэтому существует упрощенная процедура", — пояснил Мусатов. Через несколько недель греческий суд рассмотрит повторный запрос России об экстрадиции Винника. "У нас есть все основания полагать, что французский запрос появился после того, как американские прокуроры поняли, что получить Александра им не удастся", — заявил юрист.

— Проект Ideal Data Memory (IDM) выпускает на рынок децентрализованную платформу для сверхзащищенного хранения данных на основе алгоритма SIZE, созданную самими разработчиками алгоритма. Данные в хранилище IDM шифруются на устройстве отправителя, не могут быть раскрыты, утрачены или похищены хакерами.

Хранение данных с таким уровнем защиты ранее было недоступно широкому кругу пользователей, согласно заявлению разработчиков система хранения файлов SIZE неуязвима для хакеров и позволяет восстанавливать поврежденные файлы при утрате до 98% хранящихся данных.

Такой уровень надежности обеспечивается хранением зашифрованных данных пользователей в виде распределенных случайных пакетов на устройствах майнеров, которые представляют в аренду свободную память и получают устойчивый доход с оплатой токенами IDM.

Запатентованный алгоритм SIZE использует абсолютный шифр и имеет постквантовый уровень защиты. Технология работает без DNS-серверов, устойчива ко всем видам посягательств и является альтернативой end-to-end шифрованию.