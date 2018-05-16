Reuters будет отслеживать курсы криптовалют

Thomson Reuters будет отслеживать курсы криптовалют в режиме реального времени. Как отмечается в сообщении компании, ожидается, что новая услуга обеспечит "надежную информацию в режиме реального времени" для шести цифровых монет по данным основных криптобирж.

Заявленная цель - способствовать повышению эффективности и прозрачности для криптовалютных инвесторов на мировом рынке.

Информация о курсах криптовалют уже доступна через настраиваемый интерфейс API на платформе Thomson Reuters Eikon . Приложение предоставляет торговые данные из различных криптовалютных бирж, включая Bitflyer и Bitpoint. Предполагается, что в будущем к сервису будет добавлено больше торговых платформ.

Компания объясняет, что на такой шаг их сподвигли результаты недавнего опроса, согласно которому в этом году ожидается увеличение объема торговли криптовалютами финансовыми компаниями.

Около 20% из 400 финансовых компаний, участвующих в исследовании, рассматривают возможность начать торговать криптоактивами в течение 12 месяцев. Это означает, что каждая пятая компания планирует работу с криптовалютой в 2018 году.

По словам Майкла Го (Michael Go), главы отдела развития рынка Forex Thomson Reuters для Азиатско-Тихоокеанского региона, огромный рост на криптовалютном рынке в последнее десятилетие подчеркивает сильную динамику вокруг новых технологий и класса активов.

"Thomson Reuters Cryptocurrency Real Time Rates помогает создать прозрачный и эффективный глобальный рынок, необходимый для будущей стабильности криптовалютной торговли и поддержки инвесторов", - прокомментировал он.

"Будучи крупнейшей в мире криптовалютной биржей, Bitflyer прилагает усилия для содействия развитию криптовалютных рынков", - сказал Юзо Кано (Yuzo Kano), генеральный директор и соучредитель торговой платформы.

Он отметил, что Bitflyer является первой компанией, получившей лицензию на торговлю криптовалютами в Японии, США и Европе. "Мы рады, что можем предоставить ценные данные клиентам по всему миру через Thomson Reuters", - добавил Кано.

Президент биржи Bitpoint, Генки Ода (Genki Oda) отметил: "Мы рады сотрудничать с Thomson Reuters в дальнейшем расширении своих услуг и надеемся, что наши данные станут эталоном для криптовалютной индустрии как глобальной биржевой торговли криптовалютами", - сказала Ода.

В марте 2018 года Thomson Reuters объявил о запуске нового инструмента на базе искусственного интеллекта, который включает анализ настроений инвесторов и отслеживание более 400 источников информации о биткоине, включая новостные сайты и социальные сети.

Услуга предоставляется в сотрудничестве с Marketpsych Data LLC. Каждый ресурс оценивается в режиме реального времени, чтобы установить рыночные настроения и темы.