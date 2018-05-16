Нью-Йорк хочет стать "центром блокчейна"

Корпорация экономического развития Нью-Йорка (NYCEDC) объявила об открытии ряда проектов, которые могут сделать город центром развития технологии блокчейна.

Для этих целей создается объединение "Центра блокчейна" - его деятельность будет направлена на повышение информированности общественности о технологии и организации открытых дискуссионных площадок для представителей индустрии и потенциальных потребителей продуктов на блокчейне.

Не менее значимым приоритетом является и повышение привлекательности региона для инновационных компаний, для этого планируется обсуждать и разрабатывать изменений в законодательство и существующее регулирование финансовых, имущественных и иных отношений.

Пересмотру подвергнут BitLicense - свод правил, который заставил многие криптовалютные и блокчейн-стартапы прекратить работу на территории штата.

NYCEDC объявила о проведении в конце 2018 года конкурса по сбору сгенерированных жителями города идей для повышения качества оказания муниципальных услуг с помощью технологии блокчейна. В качестве первого шага агентство опубликует технические задания от организаций, которые хотят провести конкурс.

Из публичных мероприятий - NYCEDC выступила спонсором хакатона на Таймс-сквер, где разработчики трудились над созданием блокчейн-решений для отслеживания цепочки поставок продовольствия для фермерских рынков рядом с городом.

Агентство также стало одним из спонсоров Blockchain Week, в рамках которой пройдет бесплатная ярмарка вакансий. Карен Бхатия (Karen Bhatia), вице-президент агентства, заявила, что видит сферы финансов, здравоохранения, СМИ и недвижимости в качестве основных потенциальных бенефициаров технологии блокчейна.