Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Нью-Йорк хочет стать "центром блокчейна"

Экономика » Криптовалюты

Корпорация экономического развития Нью-Йорка (NYCEDC) объявила об открытии ряда проектов, которые могут сделать город центром развития технологии блокчейна.

Нью-Йорк хочет стать "центром блокчейна". 386935.jpeg

Для этих целей создается объединение "Центра блокчейна" - его деятельность будет направлена на повышение информированности общественности о технологии и организации открытых дискуссионных площадок для представителей индустрии и потенциальных потребителей продуктов на блокчейне.

Не менее значимым приоритетом является и повышение привлекательности региона для инновационных компаний, для этого планируется обсуждать и разрабатывать изменений в законодательство и существующее регулирование финансовых, имущественных и иных отношений.

Пересмотру подвергнут BitLicense - свод правил, который заставил многие криптовалютные и блокчейн-стартапы прекратить работу на территории штата.

NYCEDC объявила о проведении в конце 2018 года конкурса по сбору сгенерированных жителями города идей для повышения качества оказания муниципальных услуг с помощью технологии блокчейна. В качестве первого шага агентство опубликует технические задания от организаций, которые хотят провести конкурс.

Из публичных мероприятий - NYCEDC выступила спонсором хакатона на Таймс-сквер, где разработчики трудились над созданием блокчейн-решений для отслеживания цепочки поставок продовольствия для фермерских рынков рядом с городом.

Агентство также стало одним из спонсоров Blockchain Week, в рамках которой пройдет бесплатная ярмарка вакансий. Карен Бхатия (Karen Bhatia), вице-президент агентства, заявила, что видит сферы финансов, здравоохранения, СМИ и недвижимости в качестве основных потенциальных бенефициаров технологии блокчейна. 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
Си Цзиньпин уже победил Трампа, ход за Меркель
США и Канада
Краткая история пыток в США
Формула небес
Астролог: рожденные 16.05 неистовы
Читательский топ
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Новости Все >
Миллиардеры взбунтовались против ответственности за исполнение санкций
Информатора WikiLeaks из ЦРУ арестовали за хранение детского порно
Такие санкции: Россия снова помогла США деньгами
Обнаружена быстрорастущая черная дыра, способная поглотить Солнце за два дня
Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть
Западные эксперты: "бунт" Европы против США скоро закончится, альянса с Россией не будет
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Авто
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа

Президентов России и США объединяет  любовь к высококлассным лимузинам.

Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Наследие
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Мир
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Наука и техника
Китайский авианосец "Пипи Ся" начал первый боевой поход

Первый авианосец китайского производства покинул порт базирования. Он отправился в тестовое плавание в 07:00 по местному времени (02:00 мск).

Китайский авианосец "Пипи Ся" начал первый боевой поход
Еще один попался: российского чиновника обвиняют в хищении миллиардов
Происшествия
Еще один попался: российского чиновника обвиняют в хищении миллиардов
Украина
СБУ поражено: украинские студенты нагло практикуются в Крыму
ФСБ
ФСБ начала захват украинских браконьеров в Азовском море
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 16.05 неистовы Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Мирзиёев в США: создается триумвират против России? Айдын Мехтиев Любовь Степушова 30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху? Любовь Степушова
Комментарии
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
СМИ "назначили" Кудрина главой Счетной палаты
Таджикский дресс-код для женщин: запрещены хиджабы и мини-юбки
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Зачем Трамп трясет ракетами перед носом "сдавшегося" Кима
Зачем Трамп трясет ракетами перед носом "сдавшегося" Кима
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Болгария разморозит и отдаст Китаю российский атомный проект
США и Канада
Краткая история пыток в США

Дела о бесчисленных пытках в США снова выйдут в свет, как только Джина Хаспел, глава Центрального разведывательного управления, выступит на слушаниях в сенате.

Краткая история пыток в США
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался