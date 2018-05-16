Немецкая компания SAP объявила о создании новой инициативы - "Ферма к потребителю" - на технологии блокчейн. Суть проекта - предоставление инструментов для мониторинга поставок в сельском хозяйстве. Партнерами проекта станут отраслевые компании Johnsonville, Naturipe Farms и Maple Leaf.
"Проект "Ферма к потребителю" прекрасно демонстрирует общую картину, которую мы видим во многих наших проектах, связанных с технологией блокчейна", - написал Торстен Цубе (Torsten Zube), возглавляющий работы по блокчейну в SAP, в своем блоге, где подробно изложены детали инициативы.
- Сотрудничество компаний ведется по сложным цепочкам поставок, где технология блокчейна может упростить или даже устранить многочисленные этапы процесса и установить автоматизированное доверие, которое в свою очередь исключит определенные разногласия".
DLT-решение будет интегрировано в существующую технологию Global Track и Trace в качестве "дополняющего основные процессы, которое создаст общее представление о данных для всех заинтересованных сторон, участвующих в цепочке поставок".
Цубе отметил, что усовершенствованная технология позволит компаниям отслеживать происхождение пищевых продуктов, осуществлять запросы и оставлять предложения, а также аутентифицировать и выполнять транзакции. Торстен Цубе считает, что технология блокчейна может существенно усовершенствовать текущие модели производства пищевой промышленности.
"Если предприятия смогут получать доступ к полной истории продуктов, - пояснил он, - это впоследствии может привести к переходу от централизованного одностороннего производства, ориентированного на поставщика, к поставкам, основанным на спросе потребителей, организованного консорциумом".
Это далеко не первое блокчейн-решение SAP. SAP также объединила усилия со швейцарским стартапом modum.io для дальнейшего развития своих цепочек поставок. Совсем недавно было объявлено, что SAP тестирует блокчейн для пенсионной системы РФ.
Аналогичные решения в России разрабатывают Министерство сельского хозяйства России и сельхозкооператив "Лавка-лавка". SAP SE немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Была создана пятью бывшими сотрудниками IBM (Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Клаус Чира, Дитмар Хопп и Хассо Платтнер) в городе Вайнхайме. Первый офис фирмы находился в Мангейме. В 1976 году была основана SAP GmbH, и годом позже фирма переместилась в Вальдорф.
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