Белоруссия считает цифровую экономику приоритетной

Белоруссия считает, что "цифровизация" экономики является главным приоритетом и разрабатывает резолюцию о развитии цифровой экономики для сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), сообщает БЕЛТА.

Выступая на Евразийском цифровом форуме, министр телекоммуникаций и информатизации Сергей Попков сказал, что цифровая технология считается одним из главных приоритетов из-за ее способности преобразовывать "экономику, государственное управление и социальные услуги". Далее Попков упомянул недавно принятый Указ о Развитии цифровой экономики, что облегчает деятельность, связанную с криптовалютами.

"Принятый указ № 8 предоставил беспрецедентные права для резидентов Парка высоких технологий Беларуси (HTP) для изучения таких инновационных технологий, как блокчейн, криптовалюты и смарт-контракты".

В отдельном заявлении председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что в этом году Белорусия разрабатывает резолюцию о развитии цифровой экономики для сессии ПА ОБСЕ в Берлине. Андрейченко выступил с заявлением о предстоящей сессии на встрече с послом Грузии в Белорусии Валерием Кварацхелией:

"... Белорусская резолюция направлена ​​на продвижение цифровой экономики. В нем также рассматриваются вопросы экономического роста в регионе ОБСЕ, устранение различных препятствий и барьеров, гармонизация стандартов и т. д."

Резолюция уже подготовлена ​​и потребует необходимого количества подписей в Палате представителей Белоруссии. Андрейченко сказал, что резолюция также будет направлена ​​грузинским депутатам для получения поддержки.

На прошлой неделе местные СМИ сообщили, что Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) рассматривает строгие требования к инвестированию в ICO и планирует внедрить аналогичную нормативную базу для криптообмена. Инвестиции ICO будут закрыты для уполномоченных инвесторов, которые должны выполнить два из четырех строгих критериев для квалификации.

1 мая Cointelegraph сообщила, что белорусский указ о криптовалютах будет обновлен, чтобы потребовать от криптовалютных обменников предоставления данных о клиентах властям.

Компания должна предоставить информацию о своей структуре управления, именах клиентов и протоколах связи. Сообщается, что данные будут храниться в течение пяти лет, а требования KYC будут применяться к новым клиентам в некоторых случаях.