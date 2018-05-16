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Источник Правда.Ру

LG CNS запустила собственный сервис на базе блокчейна

Экономика » Криптовалюты

Как передаёт местный источник Yonhap News Agency, блокчейн-платформа LG CNS Monachain разработана для модернизации логистического сектора для сфер финансов, промышленности и коммуникаций.

LG CNS запустила собственный сервис на базе блокчейна. 386930.jpeg

Monachain осуществляет систему цифровой аутентификации, использует собственную цифровую валюту и инструменты для управления цепочками поставок.

Платформа также поддерживает основанные на блокчейне децентрализованные идентификаторы личности (DID), которые могут использоваться для персональной идентификации и осуществления онлайн-платежей через смарт-устройства.

Monachain также позволяет пользователям создавать цифровой кошелек и проводить финансовые операции. По словам представителей LG CNS, компания стремится к сотрудничеству с местными банками, чтобы донести свой связанный с цифровой валютой бизнес до более широкой аудитории.

"Кроме прочего, Monachain может помочь владельцам бизнеса повысить производительность, поскольку компания предоставляет систему управления цифровой цепочкой поставок, которая позволяет поставщикам эффективно управлять всей производственной обработкой", – говорится в описании продукта.

LG CNS является дочерней компанией промышленной группы LG. Она была основана в 1987 году. Компания предоставляет услуги в области информационных технологий, включая консалтинг, системную интеграцию, сетевую интеграцию, аутсорсинг бизнес-процессов и аутсорсинг информационных технологий.

Изначально деятельность LG CNS была сосредоточена исключительно на проектировании, разработке и эксплуатации компьютерных сетей для промышленной группы LG.

Затем компания стала работать с другими субъектами хозяйствования и правительственными организациями. В настоящее время LG CNS является крупнейшим поставщиком IT-услуг в Южной Корее и помогает местным чиновникам продвигать инициативу электронного правительства.

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