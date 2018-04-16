Каракас запустил денежную единицу под названием карибе

Глава администрации города Эрика Фариас заявила, что карибе поможет защитить население в условиях экономической войны.

По данным местных СМИ, всего в обращение выпущены купюры в 5, 10, 20, 50 и 100 карибе. Каждая единица новой валюты соответствует 1 тысяче боливаров, что по курсу черного рынка равняется в две тысячных доллара США. Самая крупная банкнота в 100 карибе равна примерно 20 американским центам.

Пойти на этот шаг власти венесуэльской столицы заставило стремительное обесценивание боливара, курс которого на черном рынке колеблется в интервале между 250 и 300 тыс. за 1 доллар США.

Как сообщает пресс-служба мэрии Каракаса, администрация запустила валюту в качестве альтернативы борьбе с экономической войной и гарантирует венесуэльскому народу доступ к элементарным потребностям по справедливым ценам в мероприятиях, организованных муниципалитетом.

Ввод в обращение этой монеты был осуществлен на фестивале, проводимом в приходе Эль-Параисо в Каракасе. Мэр Эрика Фариас сказала, что это "механизм посредничества для защиты наших людей перед лицом экономической войны".

Предполагается, что карибе будет использоваться для покупки продуктов и товаров первой необходимости на специальных фестивальных ярмарках, которые будут проходить под эгидой мэрии на протяжении месяца. Пункты обмена будут открыты по всему городу.

Это далеко не первая региональная валюта, которая появилась в Венесуэле в последнее время на фоне гиперинфляции и одновременного дефицита денежной массы.

В стране не хватает наличных денег, а власти только недавно ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров. На 4 июня в стране назначена деноминация нынешнего боливара. С новых купюр будут убраны три нуля.

На этом фоне в феврале для решения экономических проблем и борьбы с экономической блокадой со стороны США была запущена криптовалюта El Petro.

За месяц предпродаж национальной криптовалюты El Petro было получено 200 тысяч 927 предложений о покупке из 133 стран на общую сумму $5,025 млрд.

"Среди основных стран - Венесуэла, Колумбия, Испания, США, Мексика, Аргентина и Перу", - объяснил президент Венесуэлы Николос Мадуро.

При этом, 19 марта президент США Дональд Трамп запретил физическим и юридическим лицам производить транзакции в венесуэльской криптовалюте El Petro.