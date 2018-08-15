Nio выходит на IPO в Нью-Йорке со своими электромобилями

Несмотря на торговые противоречия между США и КНР, с начала 2018 года уже целый ряд китайских стартапов провел IPO именно в США.

Кстати, размещение Xiaomi в Гонконге называют в числе факторов, приведших к тому, что компания привлекла в ходе выхода на фондовый рынок меньше, чем планировала. В понедельник компания подала заявку на первичное публичное размещение (IPO).

Для Nio сумма размещения - $1,8 млрд - это крупнейший выход на NASDAQ для автопроизводителя из Китая, но второе среди китайских компаний в 2018 году - после стримингового сервиса iQIyi, который привлек $2,42 млрд. в марте.

Согласно сообщению Reuters, заявка на IPO была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам, а Nio планирует торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «NIO».

Несмотря на напряженность в отношениях с Китаем по поводу торговли, в этом году на американских фондовых биржах было несколько крупных китайских листингов. В то время как другие китайские автопроизводители, такие как Great Wall Motor Co. Ltd и Kandi Technologies Group, уже представлены в США, IPO Nio будет затмевать их присутствие на бирже.

Nio заявила, что планирует начать продавать автомобили в США в начале 2020 года, но потенциальная торговая война между США и Китаем может помешать этим планам. Nio был основан в 2018 году как NextEV Уильямом Ли (William Li). Базовая модель - спорткар EP9, была произведена в 16 экземплярах по цене $1,48 млн за машину.

Это один из многочисленных китайских стартапов, которые хотят повторить успех Tesla, вызванный высоким спросом на электромобили в Китае. Первый по-настоящему серийный автомобиль - ES8, поставки которого начались в Китае в июне 2018 года.

Семиместный автомобиль может похвастаться 643 лошадиными силами и высоким крутящим моментм. Компания утверждает, что кроссовер будет разгоняться с нуля до 62 миль/ч за 4,4 секунды и проезжать 220 миль за зарядку.

В Поднебесной китайский SUV стоит дешевле, чем Tesla Model X, но по большей части из-за того, что в стоимость машин Nio не нужно включать растущие импортные пошлины и часть налогов. Как сложится судьба компании? Создавая и поставляя автомобили, Nio уже опережает многих своих конкурентов. Но, как показывает пример той же Tesla, запуск производства - лишь первый шаг.

Масштабирование и выход на новые рынки может быть значительно труднее. Сможет ли компания опустить цены? Не столкнется ли с новыми проблемами? По крайней мере, после проведения IPO Nio должен привлечь достаточно средств, для того, чтобы побороться и за рынки вне Поднебесной.

Если фондовый рынок влюбится в Nio так, как это случилось с Теслой, китайская компания должна будет по крайней мере получить хорошее финансирование.