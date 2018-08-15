Ведущий мировой поставщик финансовых решений для блокчейн-активов Huobi Group объявил о запуске трейдинговой платформы для институциональных инвесторов.
На первом этапе данные услуги будут доступны для 100 первых институциональных клиентов и 10 сделок по снятию депозитов по принципу "первым пришел, первым обслужен".
Сервис позиционируется как "эксклюзивный канал для институциональных игроков, обеспечивающий безопасный и быстрый ввод/вывод ценных активов в соответствии с нормативно-правовыми требованиями".
В пресс-релизе отмечается, что клиенты получат:
Huobi обслуживает миллионы пользователей рынка цифровых активов в более чем 130 странах. В настоящее время Huobi имеет офисы в Сингапуре, США, Японии, Южной Корее и Гонконге (Китай) и планирует дальше расширять географию присутствия.
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