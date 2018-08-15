Huobi Group запускает платформу для инвесторов

Ведущий мировой поставщик финансовых решений для блокчейн-активов Huobi Group объявил о запуске трейдинговой платформы для институциональных инвесторов.

На первом этапе данные услуги будут доступны для 100 первых институциональных клиентов и 10 сделок по снятию депозитов по принципу "первым пришел, первым обслужен".

Сервис позиционируется как "эксклюзивный канал для институциональных игроков, обеспечивающий безопасный и быстрый ввод/вывод ценных активов в соответствии с нормативно-правовыми требованиями".

В пресс-релизе отмечается, что клиенты получат:

эксклюзивный канал, обеспечивающий безопасный, быстрый и легальный вывод средств;

мультизадачность, позволяющую использовать в трейдинге множество позиций, стратегий и открывать до 1000 субсчетов;

индивидуальные лимиты на объемы операций и кредитных средств;

индивидуальную поддержку клиентов;

доступ к аналитическим материалам исследовательского подразделения компании, а также инвестиционным стратегиям Huobi Quant Academy;

возможность участвовать в различных инвестиционных проектах;

регулярные встречи с влиятельными участниками рынка для обсуждения развития криптоиндустрии, а также возможность посещать семинары по вопросам вывода средств, депозитов.

Huobi обслуживает миллионы пользователей рынка цифровых активов в более чем 130 странах. В настоящее время Huobi имеет офисы в Сингапуре, США, Японии, Южной Корее и Гонконге (Китай) и планирует дальше расширять географию присутствия.