Президент подтвердил свое участие в Blockchain Life 2018

Президент первого блокчейн-государства выступит с уникальным докладом для всех гостей крупнейшего форума по блокчейну и криптовалютам в России и Восточной Европе — Blockchain Life 2018.
Вит Едличка — чешский политический деятель, который в 2015 году основал микрогосударство Либерленд, расположенное между границами Сербии и Хорватии на территории 7 квадратных километров. Все процессы внутри государства запланированы на основе блокчейна, например, выборы в государственные органы будут проходить по технологии смарт-контрактов. Многие знаменитые инвесторы (например, Роджер Вер) проявляют интерес к этому проекту, а заявку на получение гражданства подали уже более 500 тысяч человек.
Отраслевой форум Blockchain Life 2018 состоится 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. Успейте купить билет до подорожания на официальном сайте: https://blockchain-life.com/ru/
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