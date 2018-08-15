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Аэрокосмическая фирма КНР обращается к блокчейн

Экономика » Криптовалюты

Государственная корпорация China Aerospace Science and Industry Corporation обращается к технологии блокчейн для внедрения инноваций в свою громоздкую систему электронных счетов-фактур.

Аэрокосмическая фирма КНР обращается к блокчейн. 390794.jpeg

Статья опубликованная Государственной администрацией науки, техники и промышленности по национальной обороне (State Administration of Science, Technology and Industry for National Defence) в официальной государственной газете "Жэньминь жибао" излагает, как блокчейн поможет внедрить контроль над счетами-фактурами в налоговых целях по всей стране.

Как отмечается в статье, статистические данные показывают, что в 2017 году в обращении находились 1,31 миллиарда китайских электронных счетов-фактур. К 2022 году их число может возрасти до 54,55 миллиарда, согласно прогнозируемым среднегодовым темпам роста более 100%.

Существующие в настоящее время службы электронных счетов China Aerospace являются сквозными, охватывают выпуск, доставку, подачу, проверку и возмещение расходов налогоплательщикам и властям страны.

Как отмечается в статье, на сегодняшний день уже выпущено около 2,5 млрд. счетов. В то время как электронное выставление счетов, как сообщается, вступило в стадию "всестороннего продвижения и принятия", в статье высказывается предположение, что существующая система сталкивается с неразрешимыми препятствиями, в том числе чрезмерными сообщениями, ложными сообщениями и проблемами отслеживания в процессе работы со счетами.

Согласно данным отчета, China Aerospace в настоящее время создала блокчейн систему для электронных счетов-фактур, позволяющую осуществлять проверку подлинности и "достоверную" выдачу счетов, отслеживаемый оборот, а также эффективный и недорогой надзор со стороны налоговых органов.

Представитель компании сообщил "Жэньминь жибао", что блокчейн решит "болевые точки" в отрасли и сделает эффективные и безопасные данные о налогах реальностью. Как ранее сообщалось, юго-восточный город Китая Шэньчжэнь также внедряет экспериментальную блокчейн сеть для счетов-фактур, разработанную Tencent — создателем платформы социальных сетей WeChat, состоящей из миллиарда пользователей, вместе с муниципальным налоговым бюро Шэньчжэня.

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