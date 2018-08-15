Bithumb возобновила торги монатами

Южнокорейская криптобиржа Bithumb возобновила торги монатами Monero (XMR) и Monaco (MCO).

Как отмечается в сообщении Bithumb: "Курс Monero и Monaco стабилизируется, поэтому мы возобновляем поддержку этих двух криптовалют с 14 августа". Кроме того, биржа изменила депозитные адреса для обеих криптовалют.

Напомним, в июне криптобиржа сообщила, что у нее было украдено 31,3 миллиона долларов. За инцидентом последовало ограничение на деятельность.

Позднее Bithumb опубликовала отчет об инциденте и заявила, что сумма нанесенного ущерба будет полностью покрыта из средств собственного фонда, на счету которого находится около 450 миллионов долларов.

4 августа биржа Bithumb возобновила ввод и вывод десяти криптовалют. Биржа также сообщила, что еще на 25 криптовалют, которые демонстрируют подозрительную активность в рамках биржи, данное решение не распространяется.

"Цена некоторых криптовалют, торгуемых на Bithumb, приблизительно на 10 процентов отличается от стандартной рыночной цены. Они не будут включены в торги в интересах защиты активов наших клиентов. Когда сервис будет возвращен в нормальное состояние, можно ожидать быстрого изменения курсов этих активов. Таким образом, в настоящее время возобновление операций с этими активами откладывается", - говорилось в сообщении.