Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев в интервью информационному агентству "Украинские национальные новости" рассказал, что финансовые регуляторы планируют признать криптовалюты финансовыми инструментами такими как акции, облигации, векселя, чтобы позволить людям инвестировать и использовать эти финансовые инструменты.
В настоящее время комиссия вместе с народными депутатами и криптосообществом разрабатывает проект закона, который будет рассматриваться в этом, или же в следующем году в Верховной Раде.
Отвечая на вопросы журналиста о криптовалютах и возможности признании их платежным средством, он ответил: "Согласно Конституции, средство платежа в Украине - это гривна. Относительно же криптотехнологий, криптоединиц и криптовалют, то на последнем заседании Совета по финансовой стабильности, все финансовые регуляторы рассмотрели этот вопрос по существу.
Мы должны определиться с принципами, которых будем придерживаться, чтобы обеспечить качество тех изменений, которые нам нужно ввести в законодательство для развития этого сектора. Все уже понимают, что это факт, что это произошло. Поэтому нужно создать условия для экономического развития этой деятельности, ввести налоговые условия, надзорные функции и тому подобное".
При этом Хромаев подчеркнул, что "криптоединицы - это, скорее всего, финансовые инструменты, они не являются средством платежа. Они являются средством учета и накопления. Это больше похоже на акцию, облигацию, вексель.
Мы планируем законодательно признать криптовалюты финансовым активом и позволить людям инвестировать и использовать эти финансовые инструменты.
И мы не единственные в мире, кто это таким считает. Швейцария, Мальта, Гибралтар и другие страны Европы становятся на путь законодательного признания и внедрения регуляторной базы по криптовалютам.
Сейчас Комиссия вместе с народными депутатами и криптосообществом разрабатывает проект закона, который мы хотели бы, чтобы рассматривался в этом, или же в следующем году в Верховной Раде.
Украина - одна из двух десятков стран, в которых эта сфера активно развивается".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
Почему еврейское лобби США поддерживает антисемитизм? Почему падает качество политических элит, их компетентность и ответственность во всем мире? К чему это может привести. Насколько опасна разбалансировка мировой политической системы? Каковы риски конфликтов на Ближнем Востоке и во всем мире? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.