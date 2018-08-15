Украина планирует признать криптовалюты финансовым активом

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев в интервью информационному агентству "Украинские национальные новости" рассказал, что финансовые регуляторы планируют признать криптовалюты финансовыми инструментами такими как акции, облигации, векселя, чтобы позволить людям инвестировать и использовать эти финансовые инструменты.

В настоящее время комиссия вместе с народными депутатами и криптосообществом разрабатывает проект закона, который будет рассматриваться в этом, или же в следующем году в Верховной Раде.

Отвечая на вопросы журналиста о криптовалютах и возможности признании их платежным средством, он ответил: "Согласно Конституции, средство платежа в Украине - это гривна. Относительно же криптотехнологий, криптоединиц и криптовалют, то на последнем заседании Совета по финансовой стабильности, все финансовые регуляторы рассмотрели этот вопрос по существу.

Мы должны определиться с принципами, которых будем придерживаться, чтобы обеспечить качество тех изменений, которые нам нужно ввести в законодательство для развития этого сектора. Все уже понимают, что это факт, что это произошло. Поэтому нужно создать условия для экономического развития этой деятельности, ввести налоговые условия, надзорные функции и тому подобное".

При этом Хромаев подчеркнул, что "криптоединицы - это, скорее всего, финансовые инструменты, они не являются средством платежа. Они являются средством учета и накопления. Это больше похоже на акцию, облигацию, вексель.

Мы планируем законодательно признать криптовалюты финансовым активом и позволить людям инвестировать и использовать эти финансовые инструменты.

И мы не единственные в мире, кто это таким считает. Швейцария, Мальта, Гибралтар и другие страны Европы становятся на путь законодательного признания и внедрения регуляторной базы по криптовалютам.

Сейчас Комиссия вместе с народными депутатами и криптосообществом разрабатывает проект закона, который мы хотели бы, чтобы рассматривался в этом, или же в следующем году в Верховной Раде.

Украина - одна из двух десятков стран, в которых эта сфера активно развивается".