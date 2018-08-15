Ленинградская область хочет стать майнинговым центром

Пресс-служба Ленинградской области сообщила, что 20 августа на территории индустриального парка "Левобережный" будет введена в эксплуатацию первая очередь самого крупного в России центра майнинга криптовалюты.

В мероприятии будут участвовать заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов, вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Бражников, управляющий партнер майнингового центра Алексей Королев.

При этом планы по созданию майнинг-фермы на базе бывшей атомной электростанции в Сосновом бору все еще в силе.

В мае этого года в ходе Петербургского международного экономического форума Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что власти области рассматривают возможность создания майнинг-фермы на базе бывшей атомной электростанции в Сосновом бору.

Он рассказал, что на форуме были встречи с группой российских инвесторов, которых он не раскрыл, но уточнил, что в их планах - производство оборудования для майнинговых ферм и добыча криптовалют. В качестве реальных сроков запуска майнинг-фермы он назвал - 2021 год.

Губернатор также отметил, что для функционирования цифрового технопарка необходимо решить проблему дешевой электроэнергии. Областные власти рассматривают возможность введения специальных тарифов для добычи криптовалют. Другим вариантом служит объединение ЛАЭС-2 и технопарка в одно юридическое лицо.

Впервые информация о создании майнинг-фермы в Сосновом бору появилась в СМИ еще в 2017 году. Тогда Дрозденко рассказал, что в Сосновом бору завершается строительство ЛАЭС-2.

После того как будут выведены из эксплуатации старые энергоблоки первой Ленинградской атомной электростанции, территория площадью более 10 000 кв. метров освободится, и на ней планируется открыть технопарк, включающий IT-кластер с майнинг-фермой, а также центры наукоемкого производства в сфере радиомедицины и фармакологии.