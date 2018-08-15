Пресс-служба Ленинградской области сообщила, что 20 августа на территории индустриального парка "Левобережный" будет введена в эксплуатацию первая очередь самого крупного в России центра майнинга криптовалюты.
В мероприятии будут участвовать заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов, вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Бражников, управляющий партнер майнингового центра Алексей Королев.
При этом планы по созданию майнинг-фермы на базе бывшей атомной электростанции в Сосновом бору все еще в силе.
В мае этого года в ходе Петербургского международного экономического форума Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что власти области рассматривают возможность создания майнинг-фермы на базе бывшей атомной электростанции в Сосновом бору.
Он рассказал, что на форуме были встречи с группой российских инвесторов, которых он не раскрыл, но уточнил, что в их планах - производство оборудования для майнинговых ферм и добыча криптовалют. В качестве реальных сроков запуска майнинг-фермы он назвал - 2021 год.
Губернатор также отметил, что для функционирования цифрового технопарка необходимо решить проблему дешевой электроэнергии. Областные власти рассматривают возможность введения специальных тарифов для добычи криптовалют. Другим вариантом служит объединение ЛАЭС-2 и технопарка в одно юридическое лицо.
Впервые информация о создании майнинг-фермы в Сосновом бору появилась в СМИ еще в 2017 году. Тогда Дрозденко рассказал, что в Сосновом бору завершается строительство ЛАЭС-2.
После того как будут выведены из эксплуатации старые энергоблоки первой Ленинградской атомной электростанции, территория площадью более 10 000 кв. метров освободится, и на ней планируется открыть технопарк, включающий IT-кластер с майнинг-фермой, а также центры наукоемкого производства в сфере радиомедицины и фармакологии.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
Почему еврейское лобби США поддерживает антисемитизм? Почему падает качество политических элит, их компетентность и ответственность во всем мире? К чему это может привести. Насколько опасна разбалансировка мировой политической системы? Каковы риски конфликтов на Ближнем Востоке и во всем мире? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.