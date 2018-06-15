Изрильский стартап готов платить зарплату в криптовалюте

Стартап Spot.IM из Израиля ждет одобрения со стороны регулятора, чтобы предложить сотрудникам возможность получать хотя бы часть зарплаты в криптовалюте.

Как сообщает Calcalist, для решения этого вопроса представители стартапа, в котором работает около 50 сотрудников в Тель-Авиве и Нью-Йорке, связались с израильским налоговым органом.

Местные налоговые правила рассматривают денежные эквиваленты как приемлемую форму оплаты. Так юристы компании считают, что любые денежные средства, денежные эквиваленты или пособия, предоставляемые сотруднику, рассматриваются налоговым органом в качестве налогооблагаемого дохода.

Проект Spot.IM создан в 2012 году и нацелен на построение децентрализованных социальных сетей на любых сайтах. Как говорят идеологи проекта, технология Spot.IM позволяет превратить любой веб-сайт в уникальную социальную сеть.

Генеральный директор и соучредитель Spot.IM. Надав Шоваль: "Мы создаем новую социальную инфраструктуру, которая будет существовать "поверх" сайта, наделяя его собственными социальными функциями.

Существующие социальные сети предлагают эффективный способ вовлечения новых пользователей и привлечения трафика на сайт, тогда как Spot.IM предлагает владельцам сайтов возможность "удержать" пользователей и их общение в том месте, где был создан интересующий их контент".

Среди партнеров стартапа - Aol, Fox News, Huffpost, NBC, News Corp., Time Inc., USA Today Sports и т. д.