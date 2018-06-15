Банки тратят на разработки в блокчейне более $ 1,7 млрд в год

Банки и финансовые компании тратят более $1.7 млрд в год на создание протоколов, платформ и продуктов, связанных с блокчейном, говорится в опубликованном исследовании Greenwich Associates (на рынке консалтинга с 1972 года).

Крупные банки и финансовые учреждения увеличили свои бюджеты в этом направлении на 67% с 2017 года. 10% банков по всему миру тратят более $10 млн в год на развитие блокчейн-инициатив и их финансирование.

В интервью Bloomberg Ричард Джонсон (Richard Johnson), вице-президент направления маркетинга и технологий Greenwich Associates, пояснил: "Более половины руководителей, с которыми мы беседовали, сказали нам, что внедрение DLT оказалось сложнее, чем они ожидали".

Основные сложности при внедрении технологии блокчейн в нахождении компромисса безопасностью и гибкостью. Если пропускная способность блокчейна увеличивается неорганически без инновационных решений масштабирования и двухслойных сетей, как в случае технологии Sharding Эфириума и Lightning Биткоина, трудно поддерживать высокий уровень безопасности и децентрализации.

Одна из возможностей — создать закрытый или контролируемый блокчейн, который не в полной мере децентрализован, но значительно распределен, с сильной криптографией, позволяющей воссоздать структуру блокчейна.

Но подобное решение часто менее безопасно, децентрализовано и прозрачно, чем открытые сети таких блокчейнов, как Биткоин и Эфириум, которые полностью распределены и работают в P2P-режиме.

Эта дискуссия продолжается в последнее время очень активно и вызвана оценками стоимости трансформации процессов на блокчейн и экономической целесообразностью указанных действий.

Также важным вопросом является обсуждение переноса данных с уже работающих высокоэффективных систем, в том числе и банковских, на новые платформы… Запуск децентрализованного протокола блокчейна — дорогостоящее и неэффективное мероприятие на данном этапе, особенно для крупномасштабных приложений.

Так, сооснователь Эфириума Виталик Бутерин отметил, что можно увеличить пропускную способность сети Эфириума до миллиона транзакций в секунду, чего было бы более чем достаточно для обработки платежей и информации на уровне коммерческих банков.

Однако такое резкое повышение пропускной способности сети Эфириума требует значительного прогресса как в технологии Sharding, так и в Plasma — двух решений, над которыми в настоящее время трудятся разработчики Эфириума.

На конференции в Сеуле Бутерин также пояснил, что для обработки данных в миллион раз дороже использовать сеть Эфириума, чем централизованные серверы, такие как Amazon.

Бутерин заявил: "Блокчейны сами по себе являются гораздо менее эффективным компьютером и базой данных, чем технология, которая существует уже 40 лет. Если вы хотите поговорить о том, для чего нужны блокчейны, то вы должны понимать, что суть не только в эффективности.

Если вы посмотрите на цены Amazon EC2, то увидите, что стоимость решения составляет около $0,04 в час. Сколько стоит заставить мировой компьютер Эфириума работать на вас? Каждый блок Эфириума, который добывается каждые 14 секунд, в среднем требует около 200 миллисекунд на обработку на моем ноутбуке.

Блок имеет миллион газа, и предположим, что средняя цена газа составляет 4 GWEI. Стоимость заполнения блока Эфириума в таком случае составляет $13.4 и 200 миллисекунд".

Как уже подчеркивалось, применение блокчейна должно иметь четкую цель и видение, учитывая, что работа приложений на децентрализованном и криптографически защищенном блокчейне значительно дороже, чем на централизованных платформах.

В качестве инструмента для обработки информации технология блокчейна должна использоваться только тогда, когда это необходимо, и когда к системе требуется безусловное доверие,