500 тысяч домов в Германии переведут на блокчейн

Американская компания Swytch совместно с Energy2market GmbH (e2m) в рамках пилотной программы, которая позволит обеспечить электричеством дома в Германии с использованием возобновляемых источников энергии и оплатой в токенах.

Крупномасштабная пилотная программа направлена на распределение примерно 3.5 ГВт солнечной, ветровой, гидро- и биогазовой энергии, чего достаточно для питания более 500 тыс. домов.

Данный альянс позволит e2m получить больше информации и использовать технологию блокчейна, позволяя предприятиям и частным лицам более активно участвовать в популяризации возобновляемых источников энергии.

Представитель e2m отмечает, что партнерство будет выгодно обеим сторонам, поскольку считает подход Swytch к стимулированию оплаты услуг токенами перспективным для производителей энергии и трейдеров.

Андреас Кейл (Andreas Keil), генеральный директор Energy2market GmbH, сказал: "Правительственные программы стимулирования ограничены в возможностях, и необходим более динамичный вариант.

Кроме того, некоторые страны, такие как Германия, начнут сворачивать свои программы поощрения в ближайшие несколько лет. Нам нужно подготовиться к будущему и определить новые инструменты субсидирования и механизм торговли".

Похожая программа готовится к реализации и в Каталонии (Испания). Там власти планируют награждать пользователей за сэкономленную электроэнергию токенами, а также давать им возможность торговать излишками возобновляемой электроэнергии, стоимость которых также будет выплачиваться в токенах.

Американская компания Swytch ориентирована в своей работе на технологии умной системы измерений и блокчейна, чтобы вознаграждать тех, кто генерирует выбросы с минимальным содержанием углерода.

Компания работает через платформу Oracle с открытым исходным кодом, которая действует как распределенный орган и вычисляет объем углеродных выбросов и количество начисляемых токенов.

Сооснователь и управляющий директор Swytch Эван Карон (Evan Caron) сказал, что его компания уже начала использовать первую версию Oracle для оценки активов, которыми управляет e2m.

"Мы намерены перейти к полномасштабному внедрению протоколов Swytch для обеспечения полной прозрачности и отслеживания энергетических и экологических характеристик, а также вознаграждения с помощью токенов Swytch", — утверждает он.

Компания e2m — европейский лидером в области агрегированной торговли энергией и поставщик сервисов для доступа на рынки.

Она специализируется на управлении и оптимизации различных портфелей производителей электроэнергии, потребителей, поставщиков и сетевых операторов. Благодаря виртуальной электростанции Virtual Power Plant и круглосуточной торговле, e2m обладает способностью агрегировать электроэнергию из децентрализованных систем генерации и потребления и продавать ее в режиме реального времени.