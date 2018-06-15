В Мичигане вводят ответственность за искажение данных в блокчейне

В заксобрание Мичигана (США) поступили два законопроекта, которые в случае принятия сделают внесение незаконной или недостоверной информации в блокчейн преступлением.

Один подан представителем штата Куртом Вандерволлом (Curt WanderWall) и предусматривает внесение изменений в уголовный кодекс штата. Наказанию предлагается подвергать тех "людей, которые совершают нарушение… путем изменения записи, сделанной с использованием распределенного реестра", кто "незаконно создает, изменяет или подделывает публичную запись".

Пока не приведено конкретных примеров того, что это значит, но, вероятно, это может быть уточнено в ходе обсуждения закона. Второй законопроект направлен на аналогичные изменения в отношении преступлений, связанных с кредитными картами.

Как и предыдущий законопроект, он расширяет существующее определение — в него добавляется пункт, включающий технологию блокчейна.

"Устройство для совершения финансовых транзакций" означает любое из следующего… Любой инструмент… или другие средства доступа к кредитным или депозитным счетам, в том числе с использованием криптовалют или технологии распределенного реестра". Эти законопроекты, в случае принятия, вступят в силу через 90 дней после утверждения закона.

В штате Мичиган нет регулятивных норм для криптовалют, и только министерство финансов штата еще в 2015 года разъясняло, что "покупка виртуальной валюты… не облагается налогом на продажу или использование".

Кроме того, генеральный прокурор штата Мичиган, Билл Шует (Bill Schuette), выпустил предупреждение "виртуальные валюты несут значительные риски в реальной жизни".

В США стуктура законодательства такова, что штаты самостоятельно и достаточно активно разрабатывают законы для криптовалют и блокчейна.

Брукингский институт фиксирует такую работу в большинстве штатов США, но пока ни в одном из них не были приняты нормы, приравнивающие незаконные изменения данных в блокчейне к преступлению. "Правда.Ру" ранее писала, что в Аризоне был вступил в силу закон, согласно которому подписи в блокчейне и использование смарт-контрактов официально признаются имеющими юридическую силу и узаконено хранение данных в блокчейне.

Огайо также работает над тем, чтобы признавать юридическую силу смарт-контрактов и записей, хранящихся в блокчейне. В Калифорнии рассматривается законопроект, который позволяет компаниям хранить в блокчейне данные, в том числе информацию об акционерах.

Аналогичным образом компании могут использовать блокчейн для административных целей в Делавэре и Вайоминге.