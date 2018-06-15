Американская криптобиржа itBit добавила 4 криптовалюты

Одна из крупнейших криптобирж США itBit сообщила в своем блоге, что расширяет торговые и депозитарные услуги для 4-х криптовалют - Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и Stellar Lumens (XLM).

С 14 июня для клиентов биржи доступно хранение, условное депонирование и внебиржевая торговля.

Как отмечается в сообщении биржи, "после получения одобрения от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, мы являемся первым квалифицированным кастодианом и лицензированной площадкой по торговле Stellar Lumens".

"Благодаря этому новому расширению, мы с нетерпением ожидаем привлечения институциональных инвесторов и активных индивидуальных трейдеров к криптовалютным активам", - подчеркивается в сообщении itBit.

Криптовалютная биржа начала работать в ноябре 2013-го года. Ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, а в Сингапуре открыт международный офис.

tBit стала первой торговой площадкой из биткоин-сектора, которая смогла получить лицензию NYDFS на осуществление крипто-биржевой деятельности в соответствие с банковским правом штата Нью-Йорк. Нормативный акт регулятора утвердил новые высокие стандарты для криптобирж, работающих на территории страны.

Криптовалютная биржа itBit является второй по значимости торговой Bitcoin-платформой США.