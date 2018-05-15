EC будет серьезно бороться с отмыванием денег через криптовалюты

Европейский союз одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег в области криптовалют.

Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, принята директива, регулирующая правила ЕС, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Директива является частью плана действий, начатого после волны террористических нападений в Европе в 2016 году.

"Эти новые правила отвечают потребностям в повышении безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам", — сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время является председателем Совета. "Они позволят нам разрушить преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод".

По данным документа, основные изменения предусматривают устранение рисков, связанных с виртуальными валютами и анонимными предоплатными картами, расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, повышение прозрачности в собственности компаний и трастов.

Изменения также касаются сотрудничества между подразделениями финансовой разведки и улучшения проверки транзакций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.