"ВЭБ-Инновации" и КРОК блокчейнизируют госуправление

Фонд "ВЭБ-Инновации" принял решение о включении ИТ-компании КРОК в резиденты "Центра компетенций блокчейна" (создан на базе Фонда "ВЭБ-Инновации") для осуществления инвестиций в высокотехнологичные проекты.

КРОК и "Центр компетенций блокчейна" ВЭБа уже сформировали совместную рабочую группу для работы над проектами по применению блокчейна в государственном управлении.

Специалисты КРОКа (работает с технологией блокчейн с 2015 года) будут оказывать центру экспертно-аналитическую поддержку в области развития и обеспечения применения блокчейна для решения задач корпоративного и государственного управления.

Компания реализует проекты на всех ключевых блокчейн-платформах, присутствующих на российском рынке - Waves, Bitfury Exonum, Ethereum, HyperLedger Fabric.

В рамках партнерства КРОК и ВЭБ будут заниматься анализом, разработкой и внедрением пилотных проектов на базе блокчейна, подготовкой профессиональных кадров, проведением образовательных, научных и просветительских мероприятий, а также разработкой законопроектов, связанных с использованием блокчейна в России.

"В некоторых областях блокчейн способен по-настоящему упростить жизнь. Например, в области реестров прав собственности, организаций и документов на государственном уровне, либо в бизнес-задачах, таких как процесс взаимодействия с партнерами и поставщиками в ритейле, банках, телекоме и других отраслях", - рассказал директор по интеграционным решениям компании КРОК Алексей Смирнов.