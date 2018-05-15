Он-лайн банк Bitbond использует биткоин вместо SWIFT

Он-лайн банк Bitbond (основан в 2013 году в Германии Радославом Альбрехтом (Radoslav Albrecht)) применяет новый способ для осуществления международных платежей по займам - пользуется трансграничной природой биткоина. В мировой практике такие переводы осуществляются через систему SWIFT.

Банк стал первым в использовании биткоина для передачи кредита в валюте на международном уровне, а не только в качестве залогового обеспечения. Объем обработанных подобных платежей по кредитам достиг уже $1 млн в месяц.

"Благодаря инновациям в области платежей и рейтинге кредитоспособности Bitbond расширяет доступ к финансовым услугам по всему миру. Все платежные операции на Bitbond проводятся через блокчейн Биткоина. Поэтому наши услуги доступны по всему миру через интернет и не зависят от банков", - говорится на сайте банка.

Бизнес-модель Bitbond конкурирует с традиционными системами, а использование биткоина стало разумным шагом для банка в качестве альтернативы межбанковской платежной системе SWIFT, которая гораздо медленнее и дороже.

"Традиционные денежные переводы относительно дорогостоящие из-за комиссий за обмен валюты и могут занять до нескольких дней", - отметил Альбрехт в интервью Reuters TV. - С Bitbond платежи осуществляются независимо от того, где находятся клиенты. Через интернет это очень, очень быстро, и комиссии чрезвычайно низкие".

Единственным недостатком, по словам Альбрехта, является волатильность цены криптовалют. Многие компании по-прежнему неохотно принимают биткоин из-за его быстро меняющегося курса. Bitbond смогла нивелировать эту проблему, потому что клиенты получают токены за свои займы на несколько секунд или минут, пока они не будут готовы для обмена на национальную валюту, выбранную клиентом.

Большинство клиентов банка - представители малого бизнеса и фрилансеры, кредиты которых не превышают $50 тыс. В 2016 году компания получила банковскую лицензию, что укрепило ее репутацию.

Германия, в отличие от многих других стран, активно способствует распространению криптовалют и благоволит им. Недавно немецкий банк VPE запустил криптовалютную платформу для институциональных инвесторов, а за пару недель до этого Штутгартская фондовая биржа выпустила приложение для торговли криптовалютами.