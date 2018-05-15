Чайка инвестирует в использование блокчейна

Младший сын генпрокурора Юрия Чайки Игорь инвестирует в использование блокчейна в промышленность. Для этого он вложил 400 млн рублей в Национальную инжиниринговую корпорацию (НИК) для которой закупит программное обеспечение и привлечет специалистов.

НИК займется внедрением наукоемких технологий в промышленности. Эксперты полагают, что компания сможет вписаться в программу "Цифровая экономика", цель которой - развитие в России экономики на базе цифровых данных.

Национальную инжиниринговую корпорацию (НИК) учредили Игорь Чайка, предприниматель и младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, вместе с Алексеем Трошиным.

"Компания займется хай-тек инжинирингом, будет использовать в своих разработках интернет вещей и технологию блокчейна, - рассказал сооснователь НИКа Алексей Трошин.

- В ближайшие годы мы намерены создать в России первые предприятия с системами "Индустрии 4.0". Такие проекты предусматривают сквозную цифровизацию всех физических активов предприятий и их интеграцию в единую экосистему". Деньги пойдут на закупки программного обеспечения и привлечение профессионалов с рынка, уточнил Трошин. По его словам, компания не исключает привлечения проектного финансирования от банков.

Согласно данным СПАРК, Национальная инжиниринговая корпорация была создана в апреле 2018 года на базе Технологической инжиниринговой компании, владельцем которой до последнего времени был Роман Сарычев.

Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получит 80% компании, оставшиеся 20% - Трошин, который займет пост директора корпорации, сообщают СМИ. Основанная ранее Трошиным "Элтех СПб" - один из крупнейших российских инжиниринговых центров, реализующий технологически сложные, комплексные проекты для промышленных предприятий и научных центров.

В числе реализованных центром проектов - завод "Хевел" (совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга), предприятие "Ресурс" (входит в "Ростех") и "Протон - Пермские моторы".

"Еще в рамках "Элтеха" мы многократно коммуницировали с международными научными центрами (французской Tronics, бельгийской Imec и многими другими), работали с ведущими вузами и институтами Академии наук", - рассказывает Трошин. При реализации новых проектов НИК будет работать с европейскими, азиатскими и российскими научными центрами, добавил он, уточнив, что "Элтех СПб" не войдет в корпорацию.

Как пояснил Чайка, компания не планирует приобретать активы на инжиниринговом рынке. "Покупать не собираемся, но лучшие кадры консолидируем с рынка. Костяк команды уже сформирован", - сообщает РБК. Сейчас к работе в компании привлечены уже около 200 человек.