В России может появиться реестр криптоинвесторов

В России может появиться реестр криптоинвесторов, соответствующие поправки могут быть внесены ко второму чтению законопроекта "О цифровых финансовых активах".

Как сообщают РИА Новости, такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, криптовалюта должна привести к модернизации права.

"Насколько я знаю, создание реестра - это предложение Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна (РАКИБ). Оно связано с тем, чтобы снять опасения в связи с недобросовестными участниками этого рынка и направлено на противодействие отмыванию капитала, полученного преступным путем", - сказал он.

Аксаков добавил, что предложение по созданию реестра пока изучается и такой реестр должны вести в Банке России. "Это не предложение Банка России, это предложение рынка. Вполне возможно, что оно будет прописано в июне ко второму чтению закона о финансовых активах. Пока это только идея", - подчеркнул Аксаков.

Одновременно источники, близкие к Минфину и Центробанку, а также два банкира, знакомых с ситуацией рассказали "Известиям", что криптоинвесторов будут идентифицировать по паспорту и ИНН, а также обяжут проходить сертификацию для получения возможности вкладывать деньги в ICO-проекты.

Реестр будет вести Центробанк или Минфин. Криптокошелек будет привязан к паспортным данным и ИНН для исключения анонимности расчетов, а самих криптоинвесторов можно будет идентифицировать по биометрическим данным.

По словам Аксакова, идентификация необходима в рамках исполнения антиотмывочного законодательства.

Специалисты уверены, что инициатива сделает российскую криптоиндустрию более прозрачной, однако не позволит контролировать инвестиции, осуществляемые на внешних биржах.