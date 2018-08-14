Ямайская фондовая биржа запустит торги криптой

Фондовая биржа Ямайки (JSE) подписала меморандум о взаимопонимании с базирующимся в Торонто блокчейн-стартапом Blockstation, согласно которому будет создана платформа для торговли новыми цифровыми активами.

Пока еще не ясно, какие именно цифровые валюты или токены попадут в листинг новой платформы. Тем не менее известно, что торговая площадка начнет работу уже в конце этого года.

Как сообщила управляющий директор JSE Марлен Стрит Форрест (Marlene Street Forrest), в качестве инвестиционных продуктов криптовалюты отлично дополняют традиционные финансовые активы, такие как акции, облигации, которые уже представлены на этой бирже.

Стартап Blockstation предоставит технологические решения для новой платформы. Также новая площадка будет взаимодействовать с действующей инфраструктурой JSE. Такой подход даст возможность квалифицированным инвесторам участвовать в торгах.

Глава JSE также заявила, что компания активно изучает возможности технологии распределенного реестра и даже рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты.

"Окружающая среда меняется, как и вся экосистема. В будущем мы сможем на это пойти, однако пока это не является предметом дискуссий", - прокомментировала глава JSE перспективы выпуска собственного актива на блокчейне.

Сооснователь Blockstation Джей Уотерман отметил, что его стартап на протяжении шести месяцев работал над созданием новой платформы.

В ней будут реализованы инструменты для отслеживания рыночных манипуляций. Также значительное внимание уделено соответствию площадки различным регулятивным требованиям.

"Наша миссия - предоставить безопасный способ торговли криптовалютами для брокер-дилеров и фондовых бирж", - сказал Уотерман, подчеркнув, что понадобится время для удовлетворения всех регулятивных требований.

Таким образом, участники партнерства убеждены, что интеграция новых технологий в действующую инфраструктуру JSE будет происходить постепенно.

Ранее сообщалось, что интеграцией криптовалют в экономики стран Карибского бассейна занимается биткоин-стартап Bitt.