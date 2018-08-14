В Татарстане под предлогом покупки биткоинов похитили 300 тыс руб

41-летний житель города Нижнекамска в Татарстане подозревается в мошенничестве в крупном размере под предлогом продажи криптовалюты.

По информации Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике, ранее неоднократно судимый мужчина обманом похитил у чебоксарца около 300 000 рублей.

Как сообщила пресс-служба МВД по Чувашской республике, 26-летний житель Чебоксар нашел в интернете сайт, предлагавший криптовалюту по выгодной цене.

Сначала чебоксарец купил криптовалюту на незначительную сумму, но как только он перечислил около 300 000 рублей для приобретения биткоинов, продавец перестал выходить на связь.

В ходе следственных мероприятий сотрудники УУР МВД по Чувашской республики установили, что к совершению данного мошенничества может быть причастен 41-летний житель города Нижнекамска Татарстана.

Во время обыска в его доме были изъяты несколько сотовых телефонов, сим-карт, компьютерное оборудование. В настоящее время проверяется его причастность к другим подобным случаям. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - "мошенничество в крупном размере".