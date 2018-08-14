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Источник Правда.Ру

Филиппинский Union Bank внедряет блокчейн

Экономика » Криптовалюты

Совершенствование систем внутренних проводок кредитных организаций на платформе блокчейн оценил и филиппинский Union Bank. Банк планирует использовать технологию для оптимизации операционных расходов.

Филиппинский Union Bank внедряет блокчейн. 390756.jpeg

"Мы уже запустили технологию в некоторых внутренних процессах банка с намерением снизить наши затраты. В то же время, это позволит нам изучить технологии, которые мы теперь можем применять для клиентов", - рассказывает главный исполнительный директор банка Эдвин Р. Баутиста (Edwin R. Bautista).

Ранее он заявил, что многие из 700 внутренних процессов готовы для интеграции технологии распределённых реестров, в частности клиринг, открытие счетов и переводы средств. Банк начал внедрение блокчейна с руководств по эксплуатации и общих циркуляров, что позволило повысить эффективность их использования.

По сообщению Business World, Union Bank запустил систему клиринга на блокчейне, связывающую сельские филиалы банка. Это улучшило важные банковские процессы - межбанковские переводы, денежные переводы, процессы KYC, информация о местоположении филиалов, а также финансовые и бухгалтерские отчеты.

Филиппины позиционируют себя в качестве дружественной среды для криптовалют. Страна приняла уже 10 различных криптовалютных и блокчейн-компаний в Специальной зоне Кагаян (CEZA). 

Это - аналог Crypto Valley в швейцарском Цуге. Территория Crypto Valley of Asia (CVA) расположена в Специальной экономической зоне Кагаян (CEZA).

В проекте участвуют правительства и компании, специализирующейся на частной недвижимости, Northern Star Gaming & Resorts Inc. CVA рассчитана на 25 майнинговых ферм, построенных в соответствии со строгими требованиями безопасности для лицензированных зарубежных криптовалютных площадок (OVE), там будут расположены совместные рабочие и жилые помещения, бизнес-центры, инкубаторы, а также представительства поставщиков услуг в глобальном криптопространстве.

Northern Star обязалась инвестировать $100 млн в течение следующих 10 лет и уже получила средства от нескольких международных и региональных компаний, которые будут расположены на территории CVA.

Недавно власти Филиппин объявили, что предоставили две лицензии для криптовалютных фирм. Семнадцать компаний в криптопространстве уже забронировали места в CEZA. Ожидается, что власти получат $68 млн от лицензирования 25 финтех-компаний. Также Филиппины стали первой страной, в которую китайский гигант Али-баба совершил криптоперевод.   

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