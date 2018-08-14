Криптобиржи Индии вводят стаблкоины

Криптовалютные биржи Индии вводят стаблкоины Trueusd (TUSD) и Tether (USDT), чтобы свести к минимуму негативные последствия от наложенного недавно Центральным банком страны запрета на работу с криптовалютой.

Ранее такое же решение было принято одним из крупнейших игроков - Bittrex.

За последние дни 5 индийских бирж ввели стаблкоины в свои продукты - пары в торгах, операции с деривативами т.д. Так, Unocoin, объявила о добавлении на свою платформу Unodax, обеспеченной американским долларом TUSD. В настоящее время Unodax предлагает 23 торговые пары c TUSD, включая BTC, BCH, ETH, LTC и XRP.

"Решение добавить TUSD принято с целью минимизации влияния циркуляра банка RBI на инвесторов и трейдеров", - сообщает индийский новостной портал Inc42.

Напомним, 6 апреля этого года Резервный банк Индии (RBI) запретил банкам обслуживать криптовалютные компании. Руководитель и со-основатель биржи Сатвик Вишванат (Sathvik Vishwanath) объяснил: "После того, как RBI запретил банковские операции, связанные с криптовалютной торговлей и инвестициями, мы занялись поиском решений, которые помогли бы нашим клиентам продолжать использовать криптовактивы.

С добавлением Trueusd мы представляем долгожданный стабильный план торговли для криптовалютных трейдеров на нашей бирже Unodax участники смогут использовать эту стабильную для обмена на другие криптоактивы, а также для минимизации рисков на нестабильном рынке".

Zebpay также добавила TUSD на свою платформу. Дополнительно, биржа понизила комиссии для нескольких криптовалют. В парах с TUSD до 31 августа 2018 комиссии отсутствуют.

Криптобиржа Wazirx запустила эскроу-сервис P2P, использующий Tether для того, чтобы пользователи могли вносить и снимать индийские рупии (INR) в обход запрета банка RBI.

Выпускаемые в блокчейне биткоина посредством протокола Omni Layer токены USDT обеспечиваются долларами США, которые хранятся в резерве и могут обмениваться на фиатные доллары.

Wazirx также добавила TUSD в качестве депозитарной опции. Zecoex объявила о введении TUSD для пар BTC, ETH и XRP.

Платформа Coindelta также добавила USDT для торговли, внесения депозитов и снятия. Торговля в паре с индийской рупией доступна на этой платформе с 19 июля, с другими криптовалютами - с 24 июля.

По словам представителей биржи: "USDT - это стабильная монета, стоимость которой всегда привязана к цене американского доллара. Это облегчает хранение средств".

Koinex видит TUSD как хорошую альтернативу индийской рупии. Пользователи этой биржи могут вносить и торговать TUSD в парах с INR, BTC, ETH и XRP.

Ранее мы писали о криптомонетах, привязанных к доллару, цене нефти в Венесуэле, перцу чили хабанеро в Чили и евро. Таким образом, криптовалюты все плотнее сращиваются с фиатными деньгами, что вынудит правительства разных стран рано или поздно принять регулирование по этим активам.