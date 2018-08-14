Microsoft патентует TEE

Корпорация Microsoft подала в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) две новые заявки с использованием надежных сред исполнения (TEE) в будущих блокчейн-решениях.

В обоих приложениях описывается как использование TEE может еще больше повысить безопасность в сети блокчейн консорциума.

Предложенные решения в первом патенте можно применять в блокчейнах консорциумов. В частности, список участников или включение в сеть новых участников могут храниться в TEE.

В патенте описывается как использование системы аттестаций TEE позволило бы надежно проверить всех новых участников системы, данные о которых совпадают с тем, что хранится в TEE первого узла.

Вторая патентная заявка Microsoft описывает как TEE может облегчить проверку транзакций в блокчейне в ​​сети консорциума.

Одна и та же система аттестации TEE создаст достаточно безопасную среду, в которой другим VNS в сети "не нужно будет проводить повторное вычисление для проверки", позволяя данному предварительно авторизованному объекту "напрямую" транслировать "обновленное официальное состояние" данной обработанной транзакции.

Благодаря TEE-аттестации некоторые транзакции могут быть обработаны и подтверждены без необходимости расшифровки перед дальнейшей передачей в сети.

Разработчики надеются, что инновация позволит сети принимать транзакции и напрямую обновлять структуру блокчейна.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что облачная платформа Azure от Microsoft, основанная на Ethereum, заменила существующий механизм консенсуса (PoW) новым алгоритмом проверки достоверности (PoA). Microsoft предполагает, что новый алгоритм повысит эффективность создания децентрализованных приложений (DApps) для частных или корпоративных блокчейн сетей.