Один из лидеров международных денежных переводов, американская компания Western Union не будет работать с криптовалютами как средством платежа.
С таким заявлением во время выступления в рамках экономического клуба Нью-Йорка выступил генеральный директор компании Хикмет Эрсек. Он разъяснил, что люди предпочитают использовать фиатные, а не цифровые деньги, поэтому в подобной интеграции нет смысла.
"Клиенты сообщают нам о том, чего они хотят. Люди не оплачивают больничные счета криптовалютами", - заявил Эрсек.
Он добавил, что центральные банки скептически настроены по отношению к цифровым деньгам и не признают биткоин. Ведомства не хотят отказываться от контроля над собственной валютой в пользу децентрализованной альтернативы.
"Народы строятся на символике, конституции, границах и валютах. Ни один центральный банк, который имеет резервную валюту, не откажется от такого контроля", - подчеркнул глава Western Union.
В декабре прошлого года Western Union начала блокировать криптовалютные транзакции. В феврале 2018 г. представители платежной системы сообщили, что тестируют технологию Ripple для проведения международных переводов.
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