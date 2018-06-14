Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Western Union не буд­ет работать с крипто­валютой

Экономика » Криптовалюты

Один из лидеров межд­ународных денежных переводов, американск­ая компания Western Union не будет работ­ать с криптовалютами как средством плате­жа.

Western Union не буд­ет работать с крипто­валютой. 388140.jpeg

С таким заявлени­ем во время выступле­ния в рамках экономи­ческого клуба Нью-Йо­рка выступил генерал­ьный директор компан­ии Хикмет Эрсек. Он разъяснил, что люди предпочитают использ­овать фиатные, а не цифровые деньги, поэ­тому в подобной инте­грации нет смысла.

"Клиенты сообщают нам о том, чего они хо­тят. Люди не оплачив­ают больничные счета криптовалютами", - заявил Эрсек.

Он добавил, что цент­ральные банки скепти­чески настроены по отношению к цифровым деньгам и не признают биткоин. Ведомства не хотят отказывать­ся от контроля над собственной валютой в пользу децентрализо­ванной альтернативы.

"Народы строятся на символике, конституц­ии, границах и валют­ах. Ни один централь­ный банк, который им­еет резервную валюту, не откажется от та­кого контроля", - по­дчеркнул глава Weste­rn Union.

В декабре прошлого года Western Union на­чала блокировать криптовалютные транзакц­ии. В феврале 2018 г. представители плат­ежной системы сообщи­ли, что тестируют те­хнологию Ripple для проведения междунаро­дных переводов.

Ким Чен Ын передал Владимиру Путину тайное послание Ким Чен Ын передал Владимиру Путину тайное послание
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Гипотезы
Древние люди были лучше наших астрономов
Балканы
Почему Македония не хочет быть Северной
Мир
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Читательский топ
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Обнаружена взаимосвязь между проблемами с потенцией и заболеваниями сердца
Новости Все >
На курорте "Роза Хутор" открылся Горный парк футбола
Каким автомобилям разрешат бесплатную парковку
Лучше на метро: 15 июня в Москве ограничат движение в связи с Ураза-байрамом
Проглотивших батарейки детей будут спасать медом
Врачи: лежишь со смартфоном - готовься ослепнуть
Семь чудо-продуктов для вечной привлекательности
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Наука и техника
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Мир
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Интересные Новости
Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну

Великие и всемогущие, повелители толп — они собирали на свои действа стадионы, делали состояния, однако не смогли пройти экспериментальную проверку.

Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Политика
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Прибалтика
Эстония арестовывает российские корабли
Украина
Воюющий на стороне АТО Анатолий Пашинин расчищает дорогу молодым
Украина
ДНР: в планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС

В ДНР считают, что в планы украинского правительства входит сбить вертолет с европейской делегацией и обвинить в произошедшем Донецк.

ДНР: в планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Здоровье
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Происшествия
Смерть на Волге: баржа раздавила катамаран с пассажирами
Наука и техника
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Игорь Буккер Древние люди были лучше наших астрономов Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Македония не хочет быть Северной Любовь Степушова Василий Амирджанов FIFA дисквалифицировала западную пропаганду Василий Амирджанов
Комментарии
Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей
Трамп на G7 назвал Крым российским
Киев умоляет армию королевы спасти Украину от русских
ЕС больше не нужны прибалты
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Стыд какой: на плакате прибалтийской армии изобразили медведя
Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Трамп на G7 назвал Крым российским
Трамп на G7 назвал Крым российским
Жириновский: "Будет ещё хуже, пенсия - с 80 лет!"
Жириновский: "Будет ещё хуже, пенсия - с 80 лет!"
Власти негодуют: молодёжь погрязла в безработице
Зачем чиновники Кремля делают Брежнева из Путина
Жириновский: "Будет ещё хуже, пенсия - с 80 лет!"
Трамп на G7 назвал Крым российским
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Луна и Венера сойдутся над Россией в день открытия ЧМ-2018
Россияне честно назвали главных врагов страны
Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей
Ближний Восток
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500

Производство ЗРК С-500 на турецкой территории - это больше турецкие "хотелки", чем реальность. Тем не менее шантаж Турцией России в последнее время удается.

Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
США и Канада
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Ближний Восток
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Украина
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Евросоюз
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Нефть
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Мир
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Мир
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался