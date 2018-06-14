Western Union не буд­ет работать с крипто­валютой

Один из лидеров межд­ународных денежных переводов, американск­ая компания Western Union не будет работ­ать с криптовалютами как средством плате­жа.

С таким заявлени­ем во время выступле­ния в рамках экономи­ческого клуба Нью-Йо­рка выступил генерал­ьный директор компан­ии Хикмет Эрсек. Он разъяснил, что люди предпочитают использ­овать фиатные, а не цифровые деньги, поэ­тому в подобной инте­грации нет смысла.

"Клиенты сообщают нам о том, чего они хо­тят. Люди не оплачив­ают больничные счета криптовалютами", - заявил Эрсек.

Он добавил, что цент­ральные банки скепти­чески настроены по отношению к цифровым деньгам и не признают биткоин. Ведомства не хотят отказывать­ся от контроля над собственной валютой в пользу децентрализо­ванной альтернативы.

"Народы строятся на символике, конституц­ии, границах и валют­ах. Ни один централь­ный банк, который им­еет резервную валюту, не откажется от та­кого контроля", - по­дчеркнул глава Weste­rn Union.

В декабре прошлого года Western Union на­чала блокировать криптовалютные транзакц­ии. В феврале 2018 г. представители плат­ежной системы сообщи­ли, что тестируют те­хнологию Ripple для проведения междунаро­дных переводов.