Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) объявила подробности контроля участников рынка, торгующих цифровыми активами, в соответствии с новыми правилами, вступающими в силу в конце этого месяца.
Все участники рынка, включая эмитенты ICO, цифровые биржи, брокеры и дилеры, занимающиеся цифровыми активами, обязаны регистрироваться в SEC в течение 90 дней с даты вступления правил в силу.
Участники также должны получить одобрение Министерства финансов для ведения бизнеса с цифровыми активами. Регулятор рынка ожидает, что около 10 посредников обратятся за регистрацией.
Предполагается, что половина посредников будет регистрироваться как криптовалютные биржи, остальные будут определены как брокерские фирмы и дилеры. Регулятор уточняет, что компании должны подать заявки на лицензию до 14 августа.
SEC одобрил семь цифровых валют, которыми разрешено пользоваться для проведения ICO и торговать на криптовалютных платформах. Это Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple и Stellar. Как сообщает регулятор, эти криптовалюты обладают высокой ликвидностью, не продвигают анонимность и имеют надежную репутацию среди инвесторов.
Чтобы получить одобрение SEC эмитенты цифровых токенов должны четко указывать тип выпускаемых токенов, а также информацию об инвестициях.
Институциональные инвесторы смогут вкладываться в ICO без ограничений, в то время как сумма инвестиций для розничных инвесторов ограничена $9 342 (300 000 батов) на человека и на проект ICO или не более 70% от общей стоимости предлагаемых токенов.
По словам директора по корпоративным финансам SEC Тавачаи Китканкула, регулятор как только вступит в силу закон "О регулировании криптовалют и ICO" готов одобрить 5 проектов ICO из 50, претендующих на одобрение. Данные проекты готовы и продвигаются вперед по процедурам сбора средств.
Порталы ICO должны иметь минимальный уставный капитал в размере $155 714 (5 млн бат) и должны следить за предложениями ICO в течение как минимум года.
Компании, занимающиеся несанкционированной торговлей криптовалютой и проводящие семинары, призывающие к вложению в криптовалюту, подлежат штрафу не более, чем в двукратном размере цифровой транзакции или не менее $15 571 (500 000 батов). Также в этих случаях может применяться тюремный срок до двух лет.
Министерство финансов будет взымать лицензионный сбор с компаний, которые будут зарегистрированы в Таиланде и заниматься торговлей цифровыми активами. Кроме этого, криптобиржи, брокеры, дилеры должны будут платить ежегодный сбор от объема торгов.
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