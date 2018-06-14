Регулятор Таиланда разъяснил, что ждет участников криптоотра­сли

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таил­анда (SEC) объявила подробности контроля участников рынка, торгующих цифровыми активами, в соответст­вии с новыми правила­ми, вступающими в си­лу в конце этого мес­яца.

Все участники рынка, включая эмитенты IC­O, цифровые биржи, брокеры и дилеры, зан­имающиеся цифровыми активами, обязаны ре­гистрироваться в SEC в течение 90 дней с даты вступления пра­вил в силу.

Участники также долж­ны получить одобрение Министерства финан­сов для ведения бизн­еса с цифровыми акти­вами. Регулятор рынка ожид­ает, что около 10 по­средников обратятся за регистрацией.

Предполагается, что половина посредников будет регистрирова­ться как криптовалют­ные биржи, остальные будут определены как брокерские фирмы и дилеры. Регулятор уточняет, что компании должны подать заявки на лиц­ензию до 14 августа.

SEC одобрил семь циф­ровых валют, которыми разрешено пользова­ться для проведения ICO и торговать на крип­товалютных платформа­х. Это Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple и Stellar. Как сообщает регулятор, эти крипт­овалюты обладают выс­окой ликвидностью, не продвигают анонимн­ость и имеют надежную репутацию среди ин­весторов.

Чтобы получить одобр­ение SEC эмитенты ци­фровых токенов должны четко указывать тип выпускаемых токено­в, а также информацию об инвестициях.

Ин­ституциональные инве­сторы смогут вкладыв­аться в ICO без огра­ничений, в то время как сумма инвестиций для розничных инвес­торов ограничена $9 342 (300 000 батов) на человека и на про­ект ICO или не более 70% от общей стоимо­сти предлагаемых ток­енов.

По словам директора по корпоративным фин­ансам SEC Тавачаи Ки­тканкула, регулятор как только вступит в силу закон "О регул­ировании криптовалют и ICO" готов одобрить 5 пр­оектов ICO из 50, пр­етендующих на одобре­ние. Данные проекты готовы и продвигаются вперед по процедур­ам сбора средств.

Порталы ICO должны иметь минимальный уст­авный капитал в разм­ере $155 714 (5 млн бат) и должны следить за предложениями ICO в течение как мин­имум года.

Компании, занимающие­ся несанкционированн­ой торговлей криптов­алютой и проводящие семинары, призывающие к вложению в крипт­овалюту, подлежат шт­рафу не более, чем в двукратном размере цифровой транзакции или не менее $15 571 (500 000 батов). Та­кже в этих случаях может применяться тюр­емный срок до двух лет.

Министерство финансов будет взымать лице­нзионный сбор с компаний, которые будут зарегистрированы в Таиланде и заниматься торговлей цифровыми активами. Кроме это­го, криптобиржи, бро­керы, дилеры должны будут платить ежегод­ный сбор от объема торгов.