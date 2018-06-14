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ООН: мировая торговля может быть улучшена за счет блокчейн

Экономика » Криптовалюты

Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям ООН (CEFACT) — подразделение Организации Объединенных Наций, которое занимается содействием глобальной торговле, изучает преимущества блокчейна и смарт-контрактов, чтобы понять, могут ли эти технологии способствовать повышению эффективности международных торговых операций — разместил в открытом доступе свой whitepaper.

ООН: мировая торговля может быть улучшена за счет блокчейн. 388119.jpeg

В документе размещена информация об исследованиях технологии организацией с целью изучения ее преимуществ, которые могут повлиять на работу предприятий и организаций.

Разработка стандартов для упрощения процедур торговли и автоматизации цепочек является миссией CEFACT, но Центр хочет сфокусироваться на изучении "смарт-контрактов, электронного нотариального и децентрализованного процесса координации".

CEFACT рассматривает технологию как возможное средство для дальнейшего отказа от традиционного бумажного документооборота, а также для устранения необходимости доверия системам, которые сейчас используются для управления цепочками поставок.

В документе указано, что в индустрии цепочек поставок, многие виды данных можно перевести в блокчейны — страхование, выставление счетов, консигнации и отправку товаров, а также накладные на грузы.

Также в whitepaper отмечается, что в случае содействия регуляторов, блокчейн также может хранить данные о разрешенных к ввозу товарах и декларациях. При этом организация видит и риски, связанные с технологией.

В документе говорится: "Технология блокчейна не решает проблему совместимости, над которой организация работает в рамках стандартов CEFACT.

Кроме того, разные блокчейны далеко не равны с точки зрения уровня доверия, которое участники должны оказывать им. Было бы очень полезно разработать концептуальную модель международной цепочки поставок, которая показывает роль каждой технологии для заинтересованных сторон, сервисов и стандартов".

Работу над изучением блокчейна CEFACT начал еще в мае прошлого года — тогда появилась первая информация относительно планов по выпуску whitepaper, сосредоточенных на технологии блокчейна.

Речь шла о двух документах: один посвящен техническим вопросам, другой — развитию бизнеса. Кроме того, в августе прошлого года стало известно, что еще одно агентство ООН — UNICEF Ventures — тестирует Эфириум для повышения прозрачности и эффективности перемещения средств Фонда.

CEFACT должна работать с национальными делегациями и экспертами и формировать рабочие группы для разработки новых технических спецификаций с учетом технологии.

Криптовалюты не лежат в зоне интересов организации. ООН также прикладывает усилия к развитию других инициатив на базе блокчейна.

В январе корпорация Microsoft и блокчейн-консорциум Hyperledger присоединились к ID2020 Alliance, цель которого — реализация программы ООН по цифровой идентификации личности при помощи технологии блокчейна.

Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) объединилось с Фондом IOTA для изучения того, как технология блокчейна позволит ООН упорядочить рабочие процессы, в частности документооборот.

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