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Блокчейн поможет банкам Южной Кореи распознать клиента

Экономика » Криптовалюты

Банки Южной Кореи объединились в союз для того, чтобы в течение нескольких недель внедрить систему идентификации личности на базе блокчейна для местных финансовых организаций.

Блокчейн поможет банкам Южной Кореи распознать клиента. 388112.jpeg

Корейская федерация банков (KFB) озвучила название новой системы - BankSign, которую планируется открыть для широкого использования в июле этого года. С апреля 2018 года шло непрерывное тестирование новой системы.

Новый сервис верификации личности на базе блокчейна, который будет доступен как для онлайн, так и мобильного банкинга по данным KFB – одна из первых попыток коммерческих банков в Южной Корее сделать приложения на базе блокчейна доступными для обычных потребителей.

Система BankSign создана поверх закрытой блокчейн-платформы Nexledger, разработанной подразделением корпоративных решений Samsung.

Она предлагает местным банкам возможность заменить существующую систему идентификации личности клиентов, которая существует в Южной Корее уже не одно десятилетие.

Системы идентификации личности на блокчейне - одно из самых трендовых направлений. Так, международная платежная система Mastercard подала ряд патентных заявок на технологии блокчейна по защите идентификационных данных.

Японские банки в октябре 2018 года объявили о планах по созданию системы идентификации личности на блокчейне. Год назад консалтинговая компания Accenture и крупнейший производитель ПО Microsoft разработали программу ID2020 на базе блокчейна и облачной платформы Azure для обеспечения юридической идентификации 1,1 млрд человек по всему миру.

Корейская федерация банков была основана в 1984 году и представляет интересы коммерческих банков Южной Кореи. Среди ее членов – банки Shinhan и Woori – организации, которые изучают применение системы международных расчетов на базе блокчейна для корпоративных клиентов.

По данным Korea JoongAng Daily, в ноябре 2017 года KFB сформировала блокчейн-консорциум из местных банков, после чего началось исследование альтернативной системы идентификации личности.

В сообщении также отмечается, что бета-тестирование BankSign началось в апреле, после того как правительство Южной Кореи сняло запрет на использование банками нетрадиционных систем, в результате чего банковская индустрия смогла начать изучение современных сервисов.

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