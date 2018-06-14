ADX применит блокчейн для повышения безопасности

Фондовая биржа Абу-Даби (ADX) планирует использовать блокчейн для повышения операционной эффективности своих процессов с точки зрения скорости транзакций и безопасности.

Для этих целей биржа подписала соглашение с британской финтех-компанией Equifax, которая предоставляет технологическую помощь в вопросах использования новых технологий, в том числе и блокчейна, для рынков капитала.

"Цель этой стратегической инициативы заключается в том, чтобы бесшовно связывать два конца институционального инвестиционного спектра с помощью технологии блокчейна, тем самым устраняя некоторые промежуточные уровни, которые являются частью торгового цикла, в то же время позволяя операторам переопределять и расширять сферу своей продукции", — сообщил исполнительный директор ADX Рашед Аль Блуши.

Equichain базируется в Лондоне и руководит двумя группами: для институциональных инвесторов и поставщиков рыночной инфраструктуры, таких как фондовые биржи. Компания намерена упростить торговый цикл и повысить эффективность обменных процессов за счет использования блокчейна.

ADX будет работать в рамках второй группы по изучению применения блокчейн-платформ и продуктов Equichain для повышения скорости и безопасности транзакций на рынке капитала, следует из заявления биржи.

"Это партнерство будет способствовать нашим усилиям по созданию более упорядоченной среды для рынков капитала и инвесторов, обеспечивая большую эффективность, снижение рисков и стоимости", — подытожил генеральный директор Equichain Николас Боун.