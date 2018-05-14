Китай опубликует национальный рейтинг криптовалют

Министерство промышленности и информатизации КНР проведет рейтинговую оценку блокчейн-проектов, говорится в сообщении Центра по развитию IT-индустрии Китая (CIID) - исследовательского подразделения ведомства, отвечающего за консультирование по вопросам разработки политики в области технологий.

В рейтинге GPCA (Global Public Chain Assessment Index) будет 28 позиций, начиная с Bitcoin, Ethereum и Ripple, заканчивая Komodo и ARK, включая скомпрометированные японскими биржами Monero, Zcash и Dash, а также NEO, которая в последнее время активно эксплуатирует тему сотрудничества с госструктурами Китая. Рейтинг будет опубликован "в скором времени" и только на официальном сайте CIID. По каким критериям будут оцениваться эти проекты, не уточняется.

Правительственные ИТ-компании, госструктуры и инвестфонды будут руководствоваться результатами рейтинга при принятии решений об инвестировании в блокчейн.

В 2018 году Китай стал крупнейшим в мире владельцем блокчейн-патентов, в начале 2019 года планируется опубликовать национальный блокчейн-стандарт. Он будет охватывать такие вопросы, как основы технологии, бизнес-применение и безопасность.

Совокупность факторов может сделать Китай мировым лидером блокчейна, поэтому появление национального рейтинга криптовалют может оказать существенное влияние на биржевые курсы и поведение крупных трейдеров.