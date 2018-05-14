В Таиланде ввели обязательную регистрацию для продавцов криптовалют

Власти Таиланда опубликовали новый законопроект, регулирующий оборот криптовалют и цифровых активов. Он вступил в силу в тот же день, и теперь нарушителям грозят крупные штрафы или тюремное заключение, как сообщает The Bangkok Post.

В документе говорится, что в течение 90 дней все лица, занимающиеся продажей криптовалют, должны зарегистрироваться в специальной комиссии по безопасности при Фондовой бирже Таиланда. За нарушение этого положения виновным грозит тюремное заключение до двух лет или же штраф в двойном размере от суммы операции. Размер последнего не может составлять менее 500 тысяч батов (около $15,6 тысяч).

В Минфине Таиланда отметили, что принятие закона направлено "на обеспечение всестороннего регулирования криптовалют и цифровых токенов, а также на предотвращение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов", указывает издание.

Ранее власти Таиланда на законодательном уровне обложили операции с криптовалютами двумя видами налогов. Итоговый вариант законопроекта утвердили в Министерстве финансов страны.

Документ регулирует сделки с электронными единицами и уплату взносов за проведение операций. Они будут облагаться НДС в 7% и налогом на прирост капитала в размере 15%.

Авторами нового закона прописаны все возможные риски на рынке криптовалют. Цель проекта - не допустить использование торговых площадок для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет.

Стоит отметить, что власти долгое время не могли определиться со своим отношением к цифровым валютам. Так, центральный банк Таиланда рекомендовал воздержаться от их использования, а также предупреждал об опасности обмена криптовалют и создании торговых площадок.

Напомним, в конце февраля местный Bangkok Bank прекратил обслуживание криптовалютной биржи TDAX. Такое решение банк объяснил тем, что "деятельность TDAX не соответствует сведениям о бизнес-направлениях банка, поданных в Министерство Коммерции Таиланда".

Также, в марте власти Таиланда приняли решение разработать специальный закон для крипторынка, вместо того, чтобы руководствоваться противоречивым 44-м законом временной Конституции 2014 года, который уполномочивает Национальный совет по вопросам мира и порядка (NCPO) издавать распоряжения о реформировании любых областей.

Ранее Центробанк Таиланда запретил банкам страны проводить любые операции с криптовалютами. Банкам также запретили выдавать клиентам кредиты на покупку криптовалюты и советовать им инвестировать в коины.