Суд Индии не отменил запрет регулятора на операции с криптовалютами

Индийский Верховный суд не отменил запрет на операции с криптовалютами, выпущенный ранее Резервным банком Индии.

В апреле регулятор выпустил новые нормативы регулирования финансового рынка в стране, среди которых запрет финансовым институтам осуществлять операции с криптовалютами.

Как отмечалось в заявлении ЦБ, "технологические инновации, включая технологию, лежащую в основе цифровых валют, потенциально могут повысить эффективность и инклюзивность финансовой системы. Тем не менее, цифровые валюты, которые также называют криптовалютами и криптоактивами, порождают вопросы, связанные с защищенностью клиентов, прозрачностью рынка и отмыванием денег".

Регулятор многократно предупреждал население страны, пользователей, владельцев и трейдеров о разнообразных рисках, связанных с криптовалютной деятельностью. И в результате принял решение, что находящиеся под его "опекой" институты не должны проводить операции или предоставлять услуги, связанные с цифровыми валютами, ни физическим, ни юридическим лицам.

Чтобы банки разорвали отношения с участниками криптовалютного рынка им дали 3 месяца.

В ответ на это четыре криптобиржи и стартапы обратились в суд, пытаясь оспорить директиву Центробанка.

Однако индийский Верховный суд не отменил запрет на операции с криптовалютами. Юристы говорят о том, что единственным решением суда было отклонить запрос о временном запрете, который представляет собой предварительные распоряжения, обязывающие стороны воздерживаться от конкретных действий или осуществлять их.

Если бы данный запрет был подтвержден судом, он обеспечил бы отмену директивы регулятора до завершения дела. Поскольку он был отклонен, то директива Центробанка остается в силе.

Следующее судебное заседание намечено на 17 мая.