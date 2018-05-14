Азиатский LINE выпустит свою криптовалюту

Компания LINE, разработчик популярного в Азии мессенджера, намерена в ближайшем будущем создать свою ​​криптовалюту - LINE Q - которая будет служить для вознаграждения пользователей за их активность на платформе.

LINE Q недостаточно известный продукт, но поскольку LINE уже довольно давно работает над инфраструктурой собственного блокчейна., то создание собственной криптовалюты, основанной на этой технологии, будет следующим ожидаемым шагом.

Эта криптовалюта не будет продаваться через ICO или чего-то в этом роде. Получение токенов пользователями станет возможно за их активность в качестве вознаграждения. Представители компании заявляют, что гордятся тем, что не будет проводить ICO или каким-либо другим способом продавать токены.

Целью создания монет является не собрать дополнительные средства, а скорее создать полезный сервис с экосистемой, основанной на технологии блокчейна. "У компании LINE уже более 200 миллионов пользователей, а также у нас есть богатый опыт создания сервисов, который может дать нам конкурентное преимущество в криптовалютной индустрии", - заявила глава технологического отдела Эвин Парк (Euivin Park).

Line — приложение для смартфонов и ПК, средаство моментального обмена сообщениями (текст, аудио- и видеозвонки, передача файлов) корейского происхождения. Разработано компаниями NHN Japan, NHN Corp., ныне управляется японской компанией Line Corporation (дочкой южнокорейской компании Naver Corporation).

Базовые функции доступны бесплатно. Новые заявленные приоритеты компании, такие как технология блокчейна, криптовалюты, займы и страхование, выведут ее на новый уровень. Сейчас компания находится в ожидании одобрения от FSA Японии своей заявки на запуск криптовалютной биржи. По планам биржа должна начать работу уже в этом году.