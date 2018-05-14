Фонд DeepBrain Chain Foundation (контролирует блокчейн-платформу искусственного интеллекта (ИИ) DeepBrain Chain) планирует открыть Центр искусственного интеллекта и блокчейна в Кремниевой долине. На протяжении трех лет фонд будет инвестировать в этот центр $100 млн.
Основными задачами определены нахождение новых решений в области майнинга, алгоритма глубинного обучения, интеграция блокчейна и искусственного интеллекта. "Мы собираемся создать экосистему ИИ+блокчейн, которая существенно снизит входные барьеры и затраты на приложения ИИ посредством безопасно передаваемой вычислительной мощности, моделей ИИ и данных в блокчейне", - говорит главный специалист отдела искусственного интеллекта компании Дун-Янь Ван (Dongyan Wang).
Ранее Ван был руководителем отдела ИИ в компании Midea Group и проработал в области создания искусственного интеллекта, бизнес-аналитики и аналитики больших данных данных более 20 лет в компаниях Cisco, NetApp и Samsung. Помимо строительства исследовательского центра в Кремниевой долине, DeepBrain Chain планирует реализовать ряд других проектов, в том числе предпродажу основанных на технологии блокчейна терминалов для майнинга на базе узлов сети для экосистемы DBC AI и основной сети DBC.
DeepBrain Chain использует технологию блокчейна для создания децентрализованной, низкозатратной и конфиденциальной компьютерной платформы искусственного интеллекта, объединяет миллионы узлов сети в разных частях мира при помощи распределенной и децентрализованной блокчейн-платформы.
Цель - помочь использующим ИИ компаниям сэкономить до 70% расходов на вычислительную мощность, "создать экосистему ИИ, построенную и управляемую всеми участниками, от которой все они смогут получать прибыль".
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